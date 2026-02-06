К 2028 году в Казахстане полностью оцифруют водные каналы

Канат Бозумбаев провел заседание коллегии Министерства водных ресурсов и ирригации.

По итогам года завершено 53 инфраструктурных проекта, включая строительство, реконструкцию и очистку 677 км ирригационных систем, реконструкцию 4 водохранилищ, строительство и модернизацию 15 групповых водопроводов, а также реконструкцию 3 гидротехнических сооружений.

В 2025 году вступил в силу новый Водный кодекс. Подписано межправительственное соглашение Казахстана и Узбекистана о совместном управлении трансграничными водными объектами. Завершено 46 совместных проектов с ЕБРР с реконструкцией 502 км каналов. При поддержке Исламского банка развития реализуется 9 проектов, в рамках которых реконструировано около 600 км каналов из планируемых 635 км.

Совместно со Всемирным банком разработан проект по повышению климатической устойчивости Северного Аральского моря, направленный на модернизацию водохозяйственной инфраструктуры Арало-Сырдарьинского бассейна.

В 2026 году при поддержке Исламского банка развития начнется оцифровка 103 каналов на юге страны. В пилотном режиме внедряется биллинговая система для электронного заключения договоров на подачу поливной воды.

«Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и это еще раз подчеркивает необходимость ускорения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. В этой связи от планов нам необходимо переходить к действию, усилить темпы, масштабировать успешные пилотные решения, а также обеспечить ввод в эксплуатацию в текущем году Национальной информационной системы водных ресурсов. Отдельной задачей остается оцифровка не менее 3,5 тыс. км каналов. К 2028 году все каналы должны быть полностью оцифрованы», — высказался заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

На сегодняшний день в стране централизованным водоснабжением обеспечено 277 населенных пунктов (514 тыс. человек), включая 73 населенных пункта, ранее не имевших доступа к питьевой воде.

По итогам года завершено 15 проектов по реконструкции и модернизации групповых водопроводов при плане 9 проектов. В 2026 году планируется завершить 12 проектов, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 142 сельских населенных пункта с численностью около 540 тыс. человек.

Заместитель премьер-министра поручил руководству Министерства взять на контроль все вопросы и проблемные аспекты, обозначенные в ходе заседания коллегии, в том числе - меры по борьбе с «черным рынком», внедрение водосберегающих технологий и модернизацию инфраструктуры.

