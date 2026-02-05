Нацбанк утверждает правила функционирования межбанковской системы мобильных платежей

Внедрение системы повысит эффективность взаимодействия банков в интересах клиентов и обеспечит дальнейшее расширение и повышение доступности безналичных платежей.

Национальный Банк информирует о разработке проекта постановления «Об утверждении Правил функционирования Межбанковской системы мобильных платежей». Проект разработан для реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Проект постановления определяет порядок функционирования системы, устанавливает требования к банкам-участникам по обмену информацией, взаимодействию при оказании услуг по межбанковским переводам денег по упрощенному идентификатору и платежам с использованием QR-кода.

Межбанковская система мобильных платежей — это платежная система Национального Банка, которая позволяет проводить межбанковские клиентские переводы и платежи в режиме реального времени по упрощенным реквизитам (номер телефона и QR). Услуги клиентам в системе оказывают банки второго уровня. С помощью системы клиенты могут переводить деньги в другие банки, зная только номер телефона получателя. Для предпринимателей при принятии платежей с использованием межбанковского QR-кода исключается необходимость установки нескольких POS-терминалов разных банков. Сервис позволяет покупателям осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу других банков (через мобильное приложение своего банка).

Таким образом, внедрение системы повысит эффективность взаимодействия банков в интересах клиентов и обеспечит дальнейшее расширение и повышение доступности безналичных платежей.

