Beeline и QazCode помогут Пакистану создать собственную LLM

4 февраля в Исламабаде в рамках казахско-пакистанского бизнес-форума подписан соответствующий меморандум.

Beeline Казахстан и QazCode выходят на новый уровень международного технологического сотрудничества: подписан меморандум о партнерстве с крупнейшим телеком-оператором Пакистана JazzWorld. Его ключевая цель — создание первой масштабной языковой модели (LLM) на урду — национальном языке Пакистана, что станет важным шагом в развитии ИИ-экосистемы региона. Меморандум был подписан 4 февраля в Исламабаде в рамках казахско-пакистанского бизнес-форума, в работе которого принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Событие подчеркнуло стратегическую важность двустороннего сотрудничества.

В основе инициативы — опыт разработки KazLLM, национальной языковой модели Казахстана. Казахстанская сторона передаст партнерам архитектуру, датасеты и тестовые сценарии KazLLM. Помимо этого, соглашение предусматривает обмен специалистами между исследовательскими центрами.

«Создав KazLLM, мы показали, что страны с уникальными языками и большим населением — такие, как Пакистан с его 255 миллионами жителей — способны самостоятельно разрабатывать передовые ИИ-решения. Сегодня мы помогаем партнерам создавать суверенные модели, глубоко адаптированные к их языкам и культуре. Это ключ к цифровому суверенитету и укреплению международного сотрудничества», — отметил CEO QazCode Алексей Шаравар.

KazLLM была разработана в 2024 году в партнерстве с ISSAI (Nazarbayev University), Astana Hub под координацией Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Модель обучена более чем на 150 млрд токенов на казахском, русском, английском и турецком языках и уже применяется в образовательных и бизнес-сервисах, включая AI Tutor в приложении Janymda, платформу корпоративной автоматизации Aventa и другие решения. Beeline и QazCode в сотрудничестве с МИИЦР продолжают развитие ИИ-проектов, объединяя усилия по созданию суверенных ИИ-решений.

В 2025 году в Барселоне KazLLM получила международное признание, став лауреатом премии GSMA Foundry Excellence Award в категории «Искусственный интеллект» — за вклад в развитие ИИ для малых языковых групп.

Разрабатываемая UrduLLM планируется к использованию в электронных госуслугах, образовательных продуктах, ИИ-ассистентах и цифровых сервисах, ориентированных на миллионы носителей языка урду.

Заключенное соглашение укрепляет позиции Казахстана как регионального центра ИИ-экспертизы и цифровой дипломатии. Обладая собственной технологической базой, кадровым потенциалом и инфраструктурой, страна формирует новую модель международного технологического сотрудничества в Центральной и Южной Азии, помогая другим государствам создавать суверенные и культурно адаптированные ИИ-решения.