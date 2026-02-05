Нацбанк разработал порядок выпуска и обращения цифрового тенге

Принятие проекта обеспечит формирование правовых условий для выпуска, обращения и погашения национальной цифровой валюты.

Национальный Банк информирует о разработке проекта постановления «Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге». Проект разработан для реализации закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Цифровой тенге – это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Выпуск, обращение и погашение цифрового тенге осуществляется на Платформе цифрового тенге Национального Банка. Открытие и обслуживание цифровых счетов для физических и юридических лиц осуществляется банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Проект постановления устанавливает порядок выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, включая открытие ведение и закрытие цифровых счетов, маркировку цифровых тенге и применение смарт-контрактов, а также требования к участникам платформы Цифрового тенге и порядок их взаимодействия.

Принятие проекта обеспечит формирование правовых условий для выпуска, обращения и погашения национальной цифровой валюты, увеличит доступность, безопасность и бесперебойность финансовых услуг, повысит прозрачность денежных потоков и создаст инфраструктуру для внедрения новых межбанковских цифровых сервисов.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.