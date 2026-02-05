Цифровая криминалистика: Казахстан и Индия планируют запуск совместных образовательных программ

Министерство науки и высшего образования РК и МВД обсудили с коллегами из Индии вопросы подготовки кадров для правоохранительных органов и обмена профессиональным опытом.

В рамках развития международного сотрудничества казахстанская делегация посетила Индийский национальный университет судебных наук (National Forensic Sciences University) — ведущий специализированный вуз страны в области судебной экспертизы, криминалистики, цифровой экспертизы и судебной медицины.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности обмена опытом по внедрению современных образовательных программ, а также развитию научно-методической базы в сфере цифровой криминалистики. Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможном создании филиала в Казахстане.

Особое внимание было уделено вопросу запуска программ двудипломного образования для сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Данная инициатива позволит внедрить передовой международный опыт в подготовку специалистов в области криминалистики и цифровых расследований.

Стороны отметили высокий потенциал реализации совместных образовательных программ, развития академической мобильности профессорско-преподавательского состава и слушателей, а также проведения совместных научных исследований и организации специализированных курсов повышения квалификации.

По итогам встречи стороны подписали соответствующий Протокол, определяющий ключевые направления дальнейшего сотрудничества.

