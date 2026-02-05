MOST Finance для предпринимателей и инвесторов: Мират Ахметсадыков о будущем digital-кредитования

О том, как цифровизация помогает решать проблемы кредитования без залогов, Profit.kz узнал у Мирата Ахметсадыкова, основателя и СЕО MOST Finance.

10 февраля в Алматы пройдет MOST Finance Day — событие, которое обещает стать знаковым для предпринимателей и инвесторов, ищущих новые возможности в финансировании малого и среднего бизнеса и IT-стартапов. В центре внимания — MOST Finance, микрофинансовая организация, которая в 2026 году идет к амбициозной цели стать единорогом, изменив сам подход к кредитованию.

Как родилась идея

В 2025 году MOST Finance стартовал как ответ на острую потребность IT-предпринимателей и малого бизнеса в доступном оборотном финансировании. Традиционные банки неохотно кредитуют компании без залогов и с нерегулярным денежным потоком, что характерно для креативных индустрий и IT-сектора. MOST Finance решает эту проблему, предоставляя краткосрочные займы (3-9 месяцев) под цифровой скоринг и с минимальным бюрократическим барьером.

Сама идея начала оформляться в конкретный проект еще раньше — в 2024 году. «Мы поняли, что IT-стартапам нужны не только долгосрочные инвестиции, но и короткие деньги на оборотку — на полгода, год. Банки же часто просто не пускают этих предпринимателей к себе», — объясняет Мират Ахметсадыков. Так родилась концепция цифровой микрофинансовой организации, ориентированной исключительно на бизнес. Первым поверил в идею Еркин Татишев, к нему присоединились еще несколько казахстанских предпринимателей и совместно с MOST Holding инвестировали в старт проекта полтора миллиона долларов

Ключевым отличием MOST Finance стала полная цифровизация процессов, что позволило платформе избежать затрат на филиалы и сделать сервис максимально удобным и быстрым. В итоге всего за год новая МФО выдала более тысячи займов на сумму 2,5 миллиарда тенге — все онлайн, по всему Казахстану.

Почему «необанк»?

MOST Finance позиционирует себя по модели «необанка» — полностью цифровой финансовый институт без офлайн-филиалов. «Мы работаем только с предпринимателями, не с физлицами. Это ниша сотен тысяч бизнесов в Казахстане, которые нуждаются в гибком финансировании», — отмечает Ахметсадыков. По его словам, основной конкурент MOST Finance — крупные банки, например Халык Банк, но MOST Finance часто становится альтернативой для тех, кому банки отказали или ограничили кредитные лимиты.

Фокус — на малом и среднем бизнесе с прозрачной «белой» бухгалтерией и стабильной выручкой. IT-стартапы, которые еще не имеют оборотного капитала, финансируются выборочно, преимущественно если у них есть подтвержденный доход и клиентская база. Таким образом, MOST Finance минимизирует риски и обеспечивает устойчивость портфеля.

Особое внимание уделяется скоринговой системе. «Мы интегрируемся с популярными ERP-системами, например Beksar, которые используют магазины и малый бизнес. Получаем обезличенные данные, анализируем более 100 параметров и в секунду выдаем решение о займе», — поясняет Мират. Такой «встроенный» подход к финансированию позволяет объективно оценить платежеспособность и риски, а также предлагать индивидуальные лимиты займов.

Ярнкий пример такой интеграции — IT-компания ApartX, специализирующаяся на посуточной аренде недвижимости в Казахстане. Платформа оцифровала процесс сдачи квартир, предоставляя электронные замки и автоматизируя взаимодействие с клиентами. Для расширения бизнеса ApartX финансируется MOST Finance, который предоставляет оборотный капитал, позволяющий компании заранее оплачивать аренду сотен квартир с существенной скидкой, а затем получать доход от посуточной сдачи.

Опыт бондов

Для привлечения капитала компания использует выпуск бондов на фондовой бирже. В июле 2025 года MOST Finance успешно разместила облигации на 1,2 миллиарда тенге с купоном 24,5% годовых.

В феврале этого года планируется публичный выпуск на 2,5 миллиарда тенге с ежемесячной выплатой купона. MOST Finance совместно с инвестиционной компанией Alatau City Invest проведут на KASE День эмитента, где команда представит инвесторам бизнес-модель компании, финансовые показатели, стратегию развития и методы управления рисками. Особое внимание будет уделено цифровой инфраструктуре платформы и роли облигационного финансирования в расширении кредитного портфеля. А 18–19 февраля на KASE пройдут специальные торги по размещению облигаций.

Технологическая база MOST Finance — это современная core bank system, обеспечивающая автоматизацию всех процессов — от заявки до подписания документов с помощью электронной подписи и биометрии. «Это уникально для микрофинансовой организации в Казахстане. Мы построили систему на базе лицензированных решений и собственных разработок», — говорит Ахметсадыков.

Такой подход позволяет инвесторам получить стабильный доход от краткосрочных финансовых продуктов, ориентированных на реальный сектор экономики.

Что дальше?

Но сейчас главная задача — масштабирование капитала. «Мы готовы управлять портфелем до 50 миллионов долларов уже в ближайший год-полтора. Но это только первый шаг, поскольку общая потребность МСБ в Казахстане оценивается в 3 миллиарда долларов. Мы хотим закрывать значительную часть этой потребности и стать технологической компанией-единорогом, масштабируемой на весь регион и мир», — прогнозирует Мират. В долгосрочной перспективе команда видит MOST Finance как полноценный финтех-банк, способный выйти на рынки Центральной Азии и за ее пределы.