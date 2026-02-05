QyzPU стал победителем программы Horizon Europe

Казахский национальный женский педагогический университет одержал победу в конкурсном отборе программы Horizon Europe — крупнейшей научно-инновационной инициативы Европейского союза.

Этот успех свидетельствует о возрастающей роли казахстанских вузов в международном научном сообществе. В рамках достигнутого результата университет вошел в консорциум международного проекта HUMAN-AI, направленного на адаптацию системы высшего образования к современным глобальным вызовам с учетом влияния искусственного интеллекта на образование, науку и общество.

Ключевая цель проекта HUMAN-AI — разработка комплексной модели этичного, человекоориентированного и ответственного использования искусственного интеллекта в высшем образовании. Проект предусматривает развитие инновационных образовательных стратегий с применением AI, формирование системы soft skills, адаптированной к академической среде, а также согласование учебных программ с требованиями рынка труда. Особое внимание уделяется вопросам цифровой этики, ответственному использованию технологий и сохранению «человеческого фактора» в условиях технологических изменений.

HUMAN-AI является масштабным международным проектом. В консорциум входят партнеры из Польши, Эстонии, Португалии, Нидерландов, Словакии, Украины, Турции, Казахстана, Таиланда и Бразилии. Руководителем казахстанской группы проекта является профессор Казахского национального женского педагогического университета Гульназ Салгараева.

Это достижение укрепляет позиции Казахстана в международном научном пространстве и подтверждает статус страны как надежного научно-технологического партнера с высоким кадровым и исследовательским потенциалом. Важно отметить, что это второй проект от Казахстана, получивший поддержку в рамках программы Horizon Europe. Это свидетельствует о переходе страны от роли участника к уровню полноценного и доверенного партнера в европейском научном сообществе.

