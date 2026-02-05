Недропользователей обязали направлять 1% дохода на НИОКР в Astana Hub

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.

Приказом Министра промышленности и строительства РК от 30 января 2026 года № 34 внесены изменения в Модельные контракты по видам операций по недропользованию. Согласно поправкам, недропользователь обязуется ежегодно осуществлять финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями товаров, работ и услуг, и (или) проектов участников инновационного кластера «Астана Хаб» в размере не менее одного процента от совокупного годового дохода по контрактной деятельности по итогам предыдущего года, передает Uchet.kz.

Исполнением обязательства по финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ являются фактически понесенные расходы недропользователя на указанные работы, связанные с деятельностью в рамках Контракта, а также с деятельностью, не связанной с Контрактом, направленной на получение продукции (переделов) с высокой добавленной стоимостью, исследования в области экологии, охраны труда, обеспечения безопасного ведения работ, энергосбережения в рамках производственной деятельности (технологического цикла), и расходы на финансирование научных исследований, осуществляемых субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан в области науки и научно-технической деятельности, а также элементов промышленно-инновационной инфраструктуры, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О промышленной политике». Исполнением обязательств по финансированию проектов участников инновационного кластера «Астана Хаб» также признается направление денег в автономный кластерный фонд в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инновационном кластере «Астана Хаб».