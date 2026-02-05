Национальную ИС водных ресурсов введут в промышленную эксплуатацию во второй половине 2026 года

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел заседание по итогам работы Информационно-аналитического центра водных ресурсов за 2025 год.

В прошлом году Центр провел комплекс работ по реализации нескольких крупных проектов. Среди них — разработка Национальной информационной системы водных ресурсов, комплексные меры по сохранению озера Балхаш, внедрение передовых моделей краткосрочного и долгосрочного гидрологического моделирования, разработка биллинговой системы для заключения электронных договоров по подаче поливной воды, меры по формированию в обществе культуры водосбережения, совместное с КНР исследование трансграничных бассейнов, а также разработка аналитических и методических материалов по вопросам водных ресурсов.

На текущий момент реализовано порядка 80% планируемых работ по усовершенствованию Национальной информационной системы водных ресурсов, запущено 8 ключевых модулей, настроено 11 интеграций с государственными базами данных. Полное завершение работ и внедрение системы в промышленную эксплуатацию запланированы на второе полугодие текущего года.

В целях формирования Мастер-плана по озеру Балхаш были выполнены масштабные работы по сбору, систематизации и анализу исходных данных за период с 1980 по 2025 годы. В этом году проект переходит в практическую фазу: верификация данных, полевые выезды, семинары, актуализация массивов.

Работа по адаптации передовых технологий гидрологического моделирования осуществляется специалистами ИАЦ при поддержке Программы развития ООН в РК. Полное гидрологическое моделирование водных объектов на территории Казахстана будет завершено до конца 2027 года.

Для обеспечения прозрачного и справедливого распределения поливной воды в пилотном режиме внедряется новая биллинговая система. В ней оцифрованы процессы подачи заявок, заключения договоров и проведения расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз». В настоящее время рабочие группы, включающие специалистов ИАЦ, проводят разъяснительные и организационные работы в южных областях Казахстана.

В 2025 году ИАЦ заключены соглашения и меморандумы с Программой развития ООН, Французским агентством развития, Германским обществом по международному сотрудничеству, инженерно-консалтинговой компанией POWERCHINA ZHONGNAN, Евразийским банком развития, ЮНИСЕФ, ТОО «Евразийская группа», Казахстанской водной ассоциацией и другими организациями.

В декабре прошлого года советом директоров Центра были утверждены планы на 2026 год. Они включают разработку восьми бассейновых планов, создание системы прогнозирования водопользования, определение границ водоохранных зон и полос, расчет экологического стока воды, цифровизацию водного кадастра, исследование водных бассейнов Центральной Азии и внедрение Национальной информационной системы водных ресурсов в промышленную эксплуатацию.

«Перед Информационно-аналитическим центром стоит ряд важных задач по выполнению поручений Главы государства в области цифровизации водной отрасли, формирования культуры водосбережения и создания единой системы, объединяющей данные по поверхностным и подземным водам. Первый год существования Центра позволил заложить основу для качественной реализации данных инициатив. В этом году необходимо сосредоточиться на своевременном завершений всех начатых работ, в том числе внедряя передовой международный опыт», — подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

