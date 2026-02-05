В ALT University открылся учебный центр по подготовке специалистов в дорожной отрасли

В новом образовательном пространстве установлена интерактивная карта, охватывающая автомобильные дороги международного и республиканского значения в Казахстане.

В ALT University имени М. Тынышпаева состоялось официальное открытие учебного центра «КазАвтоЖол». Учебный центр будет функционировать как образовательная площадка для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, а также повышения квалификации специалистов транспортной отрасли.

В рамках мероприятия председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев вместе с представителями компании, председателем правления - ректором ALT University Меруерт Жармагамбетовой и руководством университета ознакомился с учебно-производственным комплексом и научно-исследовательской инфраструктурой вуза.

Во время встречи со студентами Дархан Иманашев рассказал о развитии дорожной отрасли в Казахстане, актуальных проблемах сектора и перспективах транспортной инфраструктуры, а также осветил ключевые направления деятельности компании. Кроме того, он ответил на вопросы студентов.

По итогам мероприятия председатель правления «КазАвтоЖол» подчеркнул важность практико-ориентированного образования и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с университетом.

Стратегическое партнерство между «ҚазАвтоЖол» и ALT University имени М. Тынышпаева было начато в 2024 году в рамках V Евразийского форума, посвященного вопросам безопасности и цифровизации в сфере перевозок, и закреплено подписанием меморандума о сотрудничестве по подготовке специалистов дорожной отрасли.

В настоящее время национальная компания, реализуя свои инициативы на базе ALT University, формирует устойчивую платформу партнерства, направленную на развитие образовательного и научного потенциала транспортной отрасли.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.