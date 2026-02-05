Учителям начальных классов Кыргызстана раздали более 20 тыс ноутбуков

В прошлом году учителям математики, физики, химии, биологии и информатики было передано более 27 тысяч ноутбуков «Алтын Казык».

В Кыргызстане учителям начальных классов раздали 20 286 отечественных ноутбуков. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Это вторая партия ноутбуков бренда «Алтын Казык». Их доставят учителям через районные отделы образования. Дальше планируется передать ноутбуки учителям истории, географии и кыргызского языка, передает Sputnik.

Ноутбуки собраны на базе «Технопарка» КГТУ, они оснащены лицензированными программами. Кроме того, на них загружены методические материалы и необходимые программы для повседневной работы учителей.