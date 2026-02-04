Нацбанк подготовил базу для прозрачного оборота криптовалют

Национальный Банк Казахстана сообщил о разработке 16 проектов постановлений по регулированию оборота цифровых активов.

Документы подготовлены для реализации Законов РК «О банках и банковской деятельности в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Проекты постановлений устанавливают порядок осуществления деятельности провайдеров услуг цифровых активов (далее — провайдеры): оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов, оператора обмена необеспеченных цифровых активов. Определяется также порядок их лицензирования со стороны Национального Банка.

Документами закрепляются требования к информационной безопасности провайдеров и системе управления рисками, а также лимиты и ограничения по операциям с необеспеченными цифровыми активами (криптовалютами).

Определяются порядок и условия выпуска цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины), а также их размещения, учета, оборота (обращения) и погашения. Устанавливаются требования к эмитентам стейблкоинов, принятию решений об их выпуске, обеспечению хранения базового актива и условиям их эмиссии. Дополнительно определены требования к организациям, осуществляющим хранение базового актива стейблкоина, включая порядок представления отчетности, учета и хранения. Также прописывается порядок предоставления и набор сведений по отчетности провайдеров и эмитента стейблкоина.

Устанавливается порядок взаимодействия операторов платформ цифровых финансовых активов и операторов торговых платформ цифровых активов с Центральным депозитарием ценных бумаг для ведения единого реестра держателей цифровых финансовых активов.

Кроме того, закрепляются требования к правилам внутреннего контроля и перечень офшорных зон для соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ[1] для провайдеров, эмитентов стейблкоинов и участников регуляторной песочницы Национального Банка. Устанавливается порядок применения мер надзорного реагирования в отношении провайдеров за нарушения требований законодательства.

Проекты постановлений правления Национального Банка направлены на создание единого регулируемого и инклюзивного рынка цифровых активов на национальном уровне, а также на повышение прозрачности на рынке цифровых активов и снижение рисков мошенничества.

Документы будут размещаться на интернет-ресурсе НБРК по мере их опубликования на портале «Открытые НПА».

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.