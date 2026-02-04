Антифрод-центр помог сохранить 1,9 млрд тенге казахстанцам

Ключевым элементом этой системы стал Антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан — специализированная платформа, объединившая финансовый рынок, государственные органы и цифровых операторов для оперативного выявления и пресечения мошеннических операций, передает Zakon.kz.

За относительно короткий период работы Антифрод-центр уже продемонстрировал ощутимые результаты.

Подробнее об этом рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Антифрод-центр Национального банка РК начал работу в июле 2024 года. Его основная задача — выявление и предотвращение мошеннических транзакций на всех этапах: от фиксации инцидента до блокировки операций и возврата средств пострадавшим.

Центр обеспечивает круглосуточный обмен информацией между:

— банками и микрофинансовыми организациями,

— платежными и цифровыми сервисами,

— операторами связи,

— правоохранительными органами.

Такой формат взаимодействия позволяет реагировать на подозрительные операции в режиме реального времени, а также формировать базы данных черных и серых списков счетов, карт и типовых схем мошенничества.

На сегодняшний день к платформе подключено более 250 участников. Это не только банки и МФО, но и правоохранительные органы, а также представители цифрового рынка, включая операторов связи. Работа в едином информационном пространстве существенно повышает эффективность профилактики и расследования финансовых преступлений.

С момента запуска Антифрод-центра в системе зарегистрировано более 80 000 инцидентов. Примерно 50% сообщений поступили от финансовых организаций, вторая половина — от МВД и других правоохранительных органов.

Анализ данных показал, что 5 ключевых схем мошенничества формируют 81% всех случаев:

— Ложные звонки (социальная инженерия от имени банков и госорганов).

— Фиктивные онлайн-магазины, особенно в социальных сетях и на маркетплейсах.

— Лжеинвестирование с обещаниями высокой и «гарантированной» доходности.

— Мошенничество в соцсетях (взлом аккаунтов, просьбы «занять», вредоносные ссылки).

— Кредитное мошенничество, часто связанное с первыми двумя схемами.

Финансовый эффект работы Антифрод-центра уже значителен:

— 1,9 млрд тенге — сохранены на счетах отправителей;

— 400 млн тенге — заблокированы на счетах получателей в ожидании возврата;

— 461 млн тенге — уже возвращены пострадавшим гражданам.

Портрет пострадавшего неоднороден и зависит от региона, возраста, уровня цифровой активности и финансового поведения. Отмечается выраженная сезонность: осенью фиксируется рост мошенничества, прежде всего связанного с фиктивными онлайн-магазинами, что совпадает с увеличением онлайн-покупок.

Большинство инцидентов связано с суммами до 1 млн тенге, далее по частоте идут операции до 100 тыс. тенге. При этом зафиксировано 995 случаев на сумму свыше 10 млн тенге, что говорит о разнообразии целевых аудиторий мошенников — от рядовых граждан до более обеспеченных лиц.

По географии наибольшее количество пострадавших приходится на Алматы, Астану и Караганду, однако случаи мошенничества регистрируются во всех регионах страны.

Отдельную зону риска формирует молодежь 18-24 лет. Молодые люди нередко вовлекаются в схемы в роли так называемых «менеджеров по переводам», не осознавая, что фактически становятся дропперами — участниками противоправной деятельности. С учетом введенной уголовной ответственности за дропперство такие лица могут быть обязаны возместить ущерб и понести уголовное наказание.

В целях предупреждения вовлечения молодежи в мошеннические схемы Антифрод-центр совместно с организациями финансового рынка, правоохранительными органами и проектом Fingramota.kz Агентства по регулированию и развитию финансового рынка провел более 100 образовательных мероприятий в университетах и колледжах по всей стране.

Студентам разъяснялись признаки мошеннических схем, демонстрировались реальные кейсы, обсуждались юридические последствия участия в таких операциях. Данная работа будет продолжена на системной основе.

Как защитить себя от мошенников?

Если вы стали жертвой мошенничества, действовать нужно незамедлительно. Своевременное обращение в банк — ключевой фактор для сохранения средств и их возможного возврата.

— Никогда не сообщайте коды подтверждения, пароли, PIN-коды и данные карты — независимо от того, кем представляется собеседник.

— Не переходите по ссылкам и не открывайте файлы из сообщений от неизвестных или сомнительных отправителей.

— Устанавливайте лимиты на операции и обязательно подключайте уведомления о всех списаниях.

— Регулярно проверяйте кредитную историю и используйте отдельную карту для онлайн-покупок.

— Никогда не передавайте банковские карты, аккаунты и доступы третьим лицам.

Важно: при малейших подозрениях необходимо сразу заблокировать карту и связаться с банком. При подтверждении факта мошенничества следует подать заявление в полицию через платформу eOtinish.

И главное — развивайте критическое мышление. Спокойная оценка ситуации, отказ от поспешных решений и проверка информации позволяют вовремя заметить несостыковки и не поддаться давлению. Именно осознанное поведение остается самой надежной защитой от финансовых мошенников.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.