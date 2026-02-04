Следите за новостями

    Қазақстанда Бірыңғай құрылыс порталы іске қосылды

    Қазақстандағы Бірыңғай құрылыс порталында құрылыстағы салалық жүйелердің сервистері, сондай-ақ құрылысқа қатысты ақпараттық ресурстар мен қызметтер біріктірілген.

    4 февраля 2026 10:05, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Портал туралы толығырақ ҚР ӨҚМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Бақытжан Жүнісбеков ОКҚ алаңында өткен баспасөз мәслихатында баяндады.

    Бүгінде қазақстандықтарға республика бойынша 89 қалада құрылысқа арналған бастапқы-рұқсат құжаттарының пакетін беру жөніндегі мемлекеттік қызметтер қолжетімді. Олардың қатарына сәулет-жоспарлау тапсырмасы, инженерлік желілерге қосылуға арналған техникалық шарттар, сондай-ақ эскиздік жобаны келісу кіреді.

    Сонымен қатар құрылыс жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру процестері де цифрлық форматқа көшірілді.

    Салалық жүйелерді интеграциялау кезінде қолданылатын объектінің бірегей нөмірі арқылы қатысушылар арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылдың ашықтығы мен үздіксіздігі қамтамасыз етіледі.

    «Egov.kz бірыңғай авторизациясын енгізу арқылы „бір терезе“ қағидаты қамтамасыз етілді, бұл пайдаланушыларға қайта авторизациядан өтпей-ақ жұмыс істеуге мүмкіндік береді», — деп атап өтті спикер.

    Оның айтуынша, ағымдағы жылдың 9 қаңтарында Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының жаңа Құрылыс кодексіне қол қойды. Комитет төрағасының сөзінше, Құрылыс кодексі аумақтардың тұрақты дамуын қамтамасыз етуге және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған.

