В Казахстане запущен Единый портал строительства

Он объединяет в себе сервисы действующих отраслевых систем в строительстве, а также информационные ресурсы и услуги, связанные со строительством.

Подробнее о портале рассказал председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности РК Бакытжан Жунисбеков. Так, казахстанцам уже доступны государственные услуги по выдаче пакета исходно-разрешительных документов на строительство по 89 городам республики. Это архитектурно-планировочное задание, технические условия на подключение к сетям, согласование эскизного проекта. Также переведены в цифровой формат процессы организации разработки проектов строительства.

Прозрачность и непрерывность информационного взаимодействия между участниками осуществляется за счет уникального номера объекта, используемого при интеграции отраслевых систем.

«Принцип „одного окна“ обеспечен за счет введения единой авторизации egov.kz, что обеспечит работу пользователей без необходимости повторной авторизации», — отметил спикер.

Он добавил, что 9 января текущего года Главой Государства был подписан новый Строительный кодекс Республики Казахстан. По словам главы Комитета, Строительный кодекс направлен на обеспечение устойчивого развития территорий и повышение качества жизни населения.

