Объем оцифровки инженерной инфраструктуры достиг 15,5 тысяч га

В Казахстане продолжается работа по наполнению системы государственного градостроительного кадастра.

В регионах ведется цифровизация инженерных сетей, а также оказывается методологическая поддержка акиматам по оцифровке генеральных планов. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности РК Бакытжан Жунисбеков.

«Объем оцифровки инженерной инфраструктуры составил 15,5 тыс. га застроенной территории населенных пунктов. Проведена экспертиза и запущены в государственный градостроительный кадастр 50 генпланов и 272 проекта детальной планировки городов. При этом ряд градпроектов требует доработки», — сказал спикер.

Также он отчитался по итогам работы Комитета за 2025 год. Так, в отношении местных исполнительных органов было проведено 72 проверочных мероприятия, к административной ответственности привлечено 59 должностных лиц на сумму 11,9 млн тенге. Управлениями государственного архитектурно-строительного контроля было осуществлено 3088 проверок, к административной ответственности привлечены 4851 субъект на сумму почти 2 млрд тенге. Была лишена лицензии 21 организация.

