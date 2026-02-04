В Кыргызстане заработала онлайн-школа «Тунгуч»

Дети выполняют учебные задания в онлайн-режиме под руководством педагогов.

С этого года в Кыргызстане начала работать онлайн-школа «Тунгуч». Об этом сообщила ведущий специалист Управления школьного образования Министерства просвещения КР Ольга Брызгалова, передает Sputnik.

По словам Брызгаловой, дети выполняют учебные задания в онлайн-режиме под руководством педагогов. Школа расположена на базе Национальной компьютерной гимназии в Бишкеке. Обучение проходит по расписанию, аналогичному в обычных общеобразовательных школах.

