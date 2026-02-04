Следите за новостями

Цифра дня

300 сельских населенных пунктов обеспечили спутниковым интернетом в 2025 г.

    В Кыргызстане заработала онлайн-школа «Тунгуч»

    Дети выполняют учебные задания в онлайн-режиме под руководством педагогов.

    4 февраля 2026 07:00, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    С этого года в Кыргызстане начала работать онлайн-школа «Тунгуч». Об этом сообщила ведущий специалист Управления школьного образования Министерства просвещения КР Ольга Брызгалова, передает Sputnik.

    По словам Брызгаловой, дети выполняют учебные задания в онлайн-режиме под руководством педагогов. Школа расположена на базе Национальной компьютерной гимназии в Бишкеке. Обучение проходит по расписанию, аналогичному в обычных общеобразовательных школах.

    Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.