Назначен новый вице-министр МИИЦР РК

Ранее Бахтияр Мухаметкалиев работал в Казпочте и «Правительстве для граждан».

Постановлением правительства Мухаметкалиев Бахтияр Абаевич назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Бахтияр Мухаметкалиев родился в 1990 году. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина. Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом АО «Казпочта», г. Алматы. В 2010–2020 гг. работал на различных должностях в АО «Казпочта» — от главного специалиста до исполнительного директора по ИТ-инфраструктуре и директора департамента E-commerce.

В 2021–2022 гг. — управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В 2022–2023 гг. — заведующий отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК. В 2023–2025 гг. — заведующий отделом контроля и документационного обеспечения аппарата правительства РК.

С мая 2025 года по настоящее время — генеральный директор РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.