Проект по ИИ в водной сфере запустят до мая 2026 года

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил запустить проект по применению искусственного интеллекта в управлении водными ресурсами страны.

На совещании с участием членов Национальной академии наук, руководителей госорганов, акимов и представителей бизнеса глава правительства подчеркнул, что наука должна стать ключевым инструментом для развития экономики, передает Курсив.

«Проводится большая и серьезная работа по повышению эффективности отечественной науки, ее инвестиционной привлекательности, открытости и прозрачности всех процессов», — пояснил Бектенов.

Он отметил, что финансирование науки из республиканского бюджета за три года выросло в 3,5 раза и в 2026 году составило 214 млрд тенге. Президент поставил задачу довести этот показатель до 1% ВВП к 2029 году.

Бектенов дал конкретное поручение министерству водных ресурсов и ирригации совместно с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, министерством науки и высшего образования до 1 мая 2026 года запустить проект по использованию технологий ИИ в управлении водными ресурсами.

Премьер-министр отметил, что такие меры помогут повысить эффективность использования водных ресурсов, прогнозировать риски и принимать обоснованные решения в условиях изменения климата и роста потребления воды.

На совещании также обсудили ускорение внедрения научных разработок в экономику, формирование новой модели приоритетов научно-технологического развития и создание региональных советов по науке и технологиям. Акимам регионов поручили возглавить эти советы и до 1 апреля 2026 года утвердить научно-технические задания с учетом региональной специфики.

По итогам совещания Бектенов дал ряд поручений, включая подготовку дорожных карт по внедрению прикладных разработок и создание Центра научно-технологического форсайта в Национальной академии наук до 1 апреля 2026 года.

