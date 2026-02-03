Следите за новостями

    МВД опровергло информацию об автошколах в онлайн-формате

    Слухи об обучении вождению в сети появились в Казнете.

    3 февраля 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В социальных сетях распространилась информация о том, что казахстанцы смогут учиться на водительские права в онлайн-режиме. Новость прокомментировали в МВД Казахстана и сообщили, что подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия, передает Sputnik.

    «Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно», — подчеркнули в ведомстве.

    Также министерство внутренних дел напомнило, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе казахстанцам не требуется получение свидетельства в бумажном виде. Информация о завершении курсов автоматически поступает в СпецЦОНы посредством информационных систем в электронном формате.

    Будущих водителей МВД призвало ответственно относиться к процессу обучения.

