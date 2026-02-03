МВД опровергло информацию об автошколах в онлайн-формате

Слухи об обучении вождению в сети появились в Казнете.

В социальных сетях распространилась информация о том, что казахстанцы смогут учиться на водительские права в онлайн-режиме. Новость прокомментировали в МВД Казахстана и сообщили, что подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия, передает Sputnik.

«Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно», — подчеркнули в ведомстве.

Также министерство внутренних дел напомнило, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе казахстанцам не требуется получение свидетельства в бумажном виде. Информация о завершении курсов автоматически поступает в СпецЦОНы посредством информационных систем в электронном формате.

Будущих водителей МВД призвало ответственно относиться к процессу обучения.