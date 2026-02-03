Казахстан не планирует массово удалять аккаунты подростков из соцсетей

Сейчас документ проходит согласование с заинтересованными госорганами.

Министерство культуры и информации РК разъяснило, что разрабатываемый законопроект об ограничении доступа детей до 16 лет к социальным сетям не предусматривает массового удаления уже существующих аккаунтов подростков. Ведомство сообщило, что проект направлен на запрет только новой регистрации пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и других), передает Курсив.

«Предполагается введение запрета на регистрацию пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением случаев регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями», — уточнили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что рабочая группа завершила выработку предложений к законопроекту, прошли публичные обсуждения, и сейчас документ проходит согласование с заинтересованными госорганами.

«В дальнейшем совместно с государственными органами и представителями онлайн-платформ на основе международного опыта будут предусмотрены конкретные технические и организационные механизмы (методы верификации возраста, порядок подтверждения данных пользователей и иные инструменты, необходимые для реализации требований законодательства)», — пояснили в запросе.

Министерство отметило, что изучает международный опыт, включая Австралию, где с 2025 года запрещена регистрация детей до 16 лет, с учетом особенностей казахстанского законодательства и цифровой среды.