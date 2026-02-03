Преподаватели колледжей РК освоили технологии ИИ в ведущем ИТ-хабе Китая

Они посетили ведущие IT- и производственные компании города Ухань, где ознакомились с практическим применением технологий искусственного интеллекта в реальных производственных процессах.

Преподаватели колледжей, представляющие все регионы Казахстана, прошли международную стажировку по направлению искусственного интеллекта в профессиональном инженерном колледже программного обеспечения города Ухань. В стажировке приняло участие 20 специалистов. Программа охватывала вопросы государственной политики в сфере ИИ, современные методики обучения и технологии программного обеспечения, а также практическую подготовку в области смарт-автомобилей и трансграничной электронной коммерции.

По итогам стажировки преподаватели успешно сдали практический экзамен и получили сертификаты международного образца. Реализация проекта способствовала укреплению сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере профессионального образования и заложила основу для дальнейших совместных инициатив.

