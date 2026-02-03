ИИ станет прикладным инструментом в работе казахстанской полиции

В МВД прошло совещание с участием министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и министра внутренних дел Ержана Саденова.

Во встрече также приняли участие представители администрации Президента, правоохранительных и специальных органов, команда МИИЦР, а также АО «Казахтелеком» и АО «НИТ». На совещании обсуждали, какие цифровые решения можно масштабировать уже сейчас, чтобы повысить эффективность обеспечения общественной безопасности и усилить управляемость процессов в системе МВД. Также говорили о внедрении технологий искусственного интеллекта в повседневную работу, там, где это дает измеримый эффект - быстрее обработка информации, точнее аналитика, лучше координация.

Далее перешли к развитию Центров оперативного управления и их масштабированию до районного уровня. Это позволит связать мониторинг и реагирование в единую систему. Также рассмотрели цифровые инструменты миграционного контроля для ускорения проверок, повышения прозрачности и более точной профилактики нарушений за счет обмена данными между ведомствами.

Жаслан Мадиев подчеркнул необходимость согласовать архитектуру решений и обеспечить совместную работу команд МИИЦР и МВД по доработке и внедрению представленных проектов, с закреплением ответственных и этапов реализации.

Ержан Саденов отметил, что цифровизация и ИИ становятся прикладным инструментом укрепления законности и защиты граждан в рамках задач, поставленных Главой государства.

Работа по цифровой трансформации органов внутренних дел совместно с заинтересованными органами будет продолжена.

