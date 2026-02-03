В Кыргызстане предлагают признать цифровые данные доказательствами в судах

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Министерство юстиции КР предлагает разрешить использование цифровых данных (аудио, видео, переписка и другое) в качестве доказательств по уголовным делам, передает Sputnik.

«Практика показывает, что данные трафика, сведения о пользователях, цифровые журналы, переписка, аудио- и видеозаписи, файлы, метаданные, лог-файлы и иные цифровые сведения используются повсеместно, но не имеют нормативно закрепленного статуса самостоятельного вида доказательств. Правоприменители вынуждены искусственно относить их к вещественным или письменным доказательствам, что создает риск признания таких данных недопустимыми и приводит к разной практике их фиксации, хранения и оценки», — говорится в документе.

Отмечается, что внести нормы о цифровых данных в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях необходимо, чтобы установить понятные и единые правила работы с ними. Это также поможет привести законодательство в соответствие с Цифровым кодексом и международными стандартами, упростить работу следственных органов и судов, снизить риск признания доказательств недопустимыми и повысить эффективность расследования преступлений в условиях цифровизации.