Таможню стран ЕАЭС ждет масштабная цифровая трансформация

Внедрение ИИ и цифровых технологий в таможенной сфере рассмотрели в Абу-Даби.

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов принял участие в Технологической конференции и выставке ВТамО (WCO Technology Conference & Exhibition) в Абу-Даби. На конференции рассмотрели вопросы использования искусственного интеллекта для таможенных целей, информационный обмен между таможнями разных стран, внедрение инновационных цифровых решений для упрощения перемещения товаров различными видами транспорта, а также перспективы использования новейших неинтрузивных технологий контроля грузопотоков.

Помимо участия в пленарной части мероприятия, министр ЕЭК провел ряд рабочих встреч. Одна из ключевых — переговоры с генеральным директором Главного управления таможни Абу-Даби Рашидом Лахедж Аль-Мансури. В ходе визита в офис таможни Абу-Даби ее сотрудники показали реальные примеры применения технологий искусственного интеллекта при проверке импорта товаров.

Также министр ЕЭК посетил цифровой кластер порта Абу-Даби, организованный компанией Abu-Dhabi Ports, демонстрирующий успешный опыт цифровизации и автоматизации процессов перевозки товаров различным транспортом.

Руслан Давыдов объяснил партнерам, что одной из задач Евразийской экономической комиссии в соответствии с Планом мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономической путь» является изучение лучших мировых практик таможенного администрирования и их внедрение в странах Евразийского экономического союза.

На полях Конференции Руслан Давыдов встретился с председателем Таможенного комитета Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан Акмалхужой Мавлоновым. Они обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, включая предстоящее взаимодействие в рамках реализации Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС с участием третьих стран.

Это крупнейшее мероприятие международного таможенного сообщества, проводимое под эгидой Всемирной таможенной организации. Конференция собирает представителей всех ведущих таможенных администраций, логистических компаний, а также мировых лидеров в производстве передового технологического оборудования и программного обеспечения для таможенной сферы.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.