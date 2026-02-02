Элементы ИИ внедрены для определения победителей госзакупок

В Казахстане приняты меры по поддержке отечественных товаропроизводителей.

Так, для компаний, зарегистрированных на территории страны, предусмотрена надбавка в размере 2%. С прошлого года по рейтингово-балльной системе осуществляются закупки строительных, проектных и технических работ. Победитель определяется в течение 5 дней без участия конкурсной комиссии. Отбор проводится автоматически в соответствии с установленными требованиями. Как сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, среди ключевых критериев — сведения о налоговых отчислениях потенциального поставщика, его регистрации на территории страны, а также ежегодные аудиторские заключения.

«Главное нововведение рейтингово-балльной системы — отсутствие претензий к ее результатам. Это связано с тем, что система автоматизирована и содержит элементы искусственного интеллекта. Так, по рейтингово-балльной системе был проведен капитальный ремонт в больнице № 3 города Астаны. Объем капитала составил 1,8 млрд тенге. Итоги закупки были подведены в течение 6 дней: заявка на участие в конкурсе поступила 19 февраля, а уже 24 февраля были подведены итоги. Стоит отметить, что победителем стала подрядная компания, зарегистрированная в Астане», — отметил вице-министр.

Также рассматриваются такие льготы, как выплата отечественным товаропроизводителям обязательного аванса в размере 50%, освобождение от всех видов обеспечения, продление срока поставки товара до 60 дней, а также сокращение сроков оплаты за поставленный товар до 10 дней. Эти меры способствовали росту количества договоров с отечественными поставщиками.

В целях повышения качества строительных работ законом введены механизмы «под ключ» (EPC и EPC-F).

