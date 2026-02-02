Музыкальный сервис Bandcamp объявил о введении новой политики в отношении контента, созданного искусственным интеллектом.

Согласно обновленным правилам, музыка, полностью или в существенной части сгенерированная ИИ, больше не будет приниматься на платформу. Также запрещено использование ИИ-инструментов для имитации стиля или голоса других артистов. Компания назвала эту инициативу Keeping Bandcamp Human и заявила о приверженности поддержки живых исполнителей, передает Iguides.ru.

В официальном заявлении поясняется, что миссия Bandcamp заключается в построении сообщества, где музыканты имеют возможность процветать благодаря прямой поддержке фанатов. Новая политика призвана обеспечить артистам уверенность в том, что их творческий труд не будет обесценен алгоритмами. Одновременно это дает слушателям гарантию, что музыка создана человеком, а не компьютерными алгоритмами. Платформа будет удалять любой контент при подозрении в его искусственном происхождении.

Пользователи Bandcamp могут жаловаться на треки, которые, по их мнению, созданы с использованием ИИ. Модераторы платформы будут проводить проверку по таким сигналам. Решение Bandcamp выделяется на фоне подходов других крупных музыкальных сервисов. Многие платформы вводят лишь частичное регулирование, например маркировку ИИ-контента. Несколько месяцев назад об ужесточении политики в отношении музыки, созданной искусственным интеллектом, объявил сервис Spotify. Подобные механизмы обнаружения и фильтрации также активно внедряет стриминг Deezer. Вопрос регулирования контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, становится все более актуальным для креативных индустрий. Политика Bandcamp представляет собой один из самых строгих подходов на рынке.

Композиции, созданные с помощью искусственного интеллекта, активно проникают в ключевые музыкальные чарты. К примеру, «Яндекс Музыка» фиксирует рост доли ИИ-исполнителей в своих подборках. Треки, сгенерированные нейросетями, уже занимают примерно треть позиций в чартах платформы. В «Яндекс Музыке» существует специальный плейлист «Люди ИИскусства», однако активность нейросетей усиливает споры о том, что можно считать настоящим творчеством. Слушатели часто не могут отличить такие треки от работ живых исполнителей, что меняет представления о чартах, в которые раньше попадали композиции только реально существующих музыкантов.

В прошлом году ИИ-композиция Walk My Walk виртуальной группы Breaking Rust впервые в истории возглавила американский чарт Billboard в категории Country Digital Song Sales. Это стало прорывом для музыки, полностью созданной нейросетями, и вызвало дискуссию между сторонниками технологического прогресса, которые видят в этом новую эру в музыкальном продакшене, и традиционными музыкантами, критикующими компьютерную автоматизацию творческих процессов. Billboard теперь рассматривает возможность введения отдельной категории или маркировки для подобных релизов.