Робота-пса при исполнении показала полиция Астаны

Теперь в торговых центрах и на вокзалах Астаны за порядком следит роботизированный патрульный комплекс.

В столичном Департаменте полиции рассказали о новом сотруднике. Робот-собака задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах Астаны. Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции. Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования, передает Zakon.kz.

