Следите за новостями

Цифра дня

40 тысяч врачебных онлайн-консультаций получили казахстанцы в 2025 году

    Робота-пса при исполнении показала полиция Астаны

    Теперь в торговых центрах и на вокзалах Астаны за порядком следит роботизированный патрульный комплекс.

    2 февраля 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Общество, Регионы

    В столичном Департаменте полиции рассказали о новом сотруднике. Робот-собака задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах Астаны. Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции. Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования, передает Zakon.kz.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.