У волонтеров в Казахстане появится цифровой паспорт

Инициативу внедрения новых технологий в добровольческое движение публично поддержал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме волонтеров.

Глава государства выступил на Форуме волонтеров и обозначил курс на активное внедрение технологий в работу добровольцев. Президент подчеркнул, что развитие цифровых решений станет частью общей стратегии трансформации страны. Он напомнил, что ранее поставил задачу полностью цифровизировать Казахстан в течение трех лет и отметил, что эти изменения уже реализуются на практике, передает Курсив.

«Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны. Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера», — отметил Президент.