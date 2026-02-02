Фонд медстрахования запустит мобильное приложение для граждан

В нем можно будет подтвердить или отклонить факт получения медуслуги.

С 1 апреля для казахстанцев запустят мобильное приложение от Фонда соцмедстрахования. Там можно будет подтвердить или отклонить факт получения медуслуги. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Курсив.

«В рамках формирования цифровой обратной связи между гражданином, медицинской организацией и государством с 1 апреля текущего года планируется запуск мобильного приложения Фонда для всего населения, где ключевым элементом будет являться механизм подтверждения либо отклонения пациентом факта получения медицинской услуги», — сообщает Олжас Бектенов.

Он напомнил также, что финансирование системы ОСМС осуществляется от трех источников: работников, работодателей и государства. Главный принцип системы — солидарная ответственность. Деньги распределяют на всех исходя из медпотребности, а не по принципу: кто и сколько внес. Государство не намерено создавать персональные счета по примеру ЕНПФ. И изменения, которые внесли, чтобы повысить прозрачность, в правительстве считают достаточными.

Вместе с тем активы Фонда аккумулируются на текущем счете, открытом в Нацбанке. И фонд даже инвестирует их: размещает активы в фининструменты через Нацбанк. Последний, в свою очередь, ими управляет.

«Временно свободные денежные средства, оставшиеся после оплаты медицинских услуг в системе ОСМС, размещаются Национальным банком в ценные бумаги и депозиты для получения инвестиционного дохода, который увеличивает активы ОСМС и направляется только на оплату медицинских услуг. Таким образом, внедрение системы начисления инвестиционного дохода вкладчикам ОСМС не предусматривается», — отметил премьер-министр.

Он также объяснил, что лекарства покупает единый дистрибьютор на основании персонифицированной потребности с учетом объема неснижаемого запаса. Он же управляет запасами и поставляет их по мере потребления, формируя месячный запас в поликлиниках.

