Инвестиции в обновление коммунальной инфраструктуры достигнут 6 трлн тенге

Общественный совет МЭКС рассмотрел итоги первого года реализации Национального проекта.

27 января в Астане состоялось третье заседание Общественного совета Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), прошедшее на базе АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства». Общественный совет создан в целях обеспечения прозрачности и повышения эффективности реализации Национального проекта. В его состав входят депутаты, общественные деятели, представители ассоциаций и экспертного сообщества.

С докладом о ходе реализации Национального проекта перед членами Общественного совета выступил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан Тимур Косымбаев. В своем выступлении он отметил, что за один год с момента утверждения Национального проекта была сформирована необходимая нормативная, финансовая и организационная база для его практической реализации.

В рамках реализации Национального проекта в 2025 году профинансированы 17 пилотных проектов в четырех регионах страны — Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях на общую сумму 31,6 млрд тенге. Финансирование осуществлялось посредством выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов и привлечения инвестиций банков второго уровня.

На 2026 год определена потребность в проведении ремонтных работ в объеме 1,1 трлн тенге, из них 919 млрд тенге уже заявились на электронной платформе Национального проекта МЭКС. В качестве источников фондирования предусмотрены средства отечественных финансовых институтов, холдинга «Байтерек» и международных финансовых организаций.

Для координации и сопровождения проектов создана электронная платформа Национального проекта МЭКС. В настоящее время на платформе на рассмотрении находятся 386 инвестиционных проектов. В системе зарегистрированы все местные исполнительные органы, уполномоченные государственные органы, субъекты естественных монополий, EPC-подрядчики и представители отечественного бизнеса.

До 2029 года определен объем закупок по 2 786 товарным позициям отечественных товаропроизводителей на общую сумму 2,2 трлн тенге, что направлено на поддержку отечественной промышленности и развитие локального производства в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры.

В ходе презентации спикером была представлена информация о совокупной потребности в инвестициях на модернизацию коммунальной инфраструктуры в период с 2026 по 2029 годы, где общий объем финансирования составляет порядка 6,5 трлн тенге.

За счет указанных средств планируется провести ремонт около 84 тысяч километров инженерных сетей, а также направить 0,8 трлн тенге на установку порядка 8 миллионов приборов учета.

Отмечено, что в 2026 году объем потребностей увеличится в два раза по сравнению с 2025 годом и составит 468 млрд тенге, что отражает переход к активной фазе устранения критических дефектов инфраструктуры. Пиковые объемы ремонтных работ запланированы на 2029 год свыше 2 трлн тенге.

В 2025 году завершены три проекта в сфере теплоснабжения, реализованные при участии АО «Казахстанская жилищная компания», в городах Павлодар, Темиртау и Тайынша.

В рамках заседания также были представлены приоритетные задачи на 2026 год, включая развитие электронной платформы, ускорение рассмотрения проектов и повышение эффективности их реализации.

Участники Общественного совета отметили системный характер проводимой работы и подчеркнули важность дальнейшего общественного контроля и открытости при реализации Национального проекта МЭКС.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.