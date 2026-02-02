Женщин-предпринимателей приглашают принять участие в Women in Tech Accelerator 2026

Проект реализует Women in Tech Kazakhstan в рамках программы «Менторинг для женщин-предпринимателей Казахстана 2026» ЕБРР.

В рамках программы участницы получат не просто обучение, а полноценное погружение в методологию трекинга с практикой на реальных бизнесах участниц. Обучение и внедрение идут параллельно: вы учитесь и тут же используете инструменты трекинга в своем бизнесе и в работе с бизнесами других участников. Формат основан на методе перевернутого класса: минимум лекций, максимум действий. Вы разбираете цели, гипотезы, фокус и метрики, получаете обратную связь и сразу видите, как меняется управляемость и результаты.

С бизнесами участниц работают опытные трекеры, которые обучают, сопровождают и помогают внедрять инструменты трекинга непосредственно в бизнес. Это позволяет видеть, как методология работает в реальных условиях, и получать качественную обратную связь на каждом этапе.

Программа для тех, кто хочет:

— масштабировать бизнес и запускать новые продукты;

— увеличить выручку;

— подготовить бизнес к привлечению инвестиций;

— прокачать предпринимательские навыки на практике.

Заявки на Women in Tech Accelerator 2026 принимаются до 6 февраля.

Участие в программе предполагает активную вовлеченность, практическую работу с бизнесами участниц и соблюдение методологии трекинга.