    Женщин-предпринимателей приглашают принять участие в Women in Tech Accelerator 2026

    Проект реализует Women in Tech Kazakhstan в рамках программы «Менторинг для женщин-предпринимателей Казахстана 2026» ЕБРР.

    2 февраля 2026
    В рамках программы участницы получат не просто обучение, а полноценное погружение в методологию трекинга с практикой на реальных бизнесах участниц. Обучение и внедрение идут параллельно: вы учитесь и тут же используете инструменты трекинга в своем бизнесе и в работе с бизнесами других участников. Формат основан на методе перевернутого класса: минимум лекций, максимум действий. Вы разбираете цели, гипотезы, фокус и метрики, получаете обратную связь и сразу видите, как меняется управляемость и результаты.

    С бизнесами участниц работают опытные трекеры, которые обучают, сопровождают и помогают внедрять инструменты трекинга непосредственно в бизнес. Это позволяет видеть, как методология работает в реальных условиях, и получать качественную обратную связь на каждом этапе.

    Программа для тех, кто хочет:

    — масштабировать бизнес и запускать новые продукты;
    — увеличить выручку;
    — подготовить бизнес к привлечению инвестиций;
    — прокачать предпринимательские навыки на практике.

    Заявки на Women in Tech Accelerator 2026 принимаются до 6 февраля.

    Участие в программе предполагает активную вовлеченность, практическую работу с бизнесами участниц и соблюдение методологии трекинга.

