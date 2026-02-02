В Казахстане начнут онлайн отслеживать почти все транзитные товары

С 11 февраля 2026 года на территории ЕАЭС стартует обязательное отслеживание большинства грузов с помощью электронных навигационных пломб.

Это касается товаров, которые перемещаются автомобильным или железнодорожным транспортом по территории двух и более стран союза — при транзите, экспорте и взаимной торговле. В ходе круглого стола на таможенном посту «Нур жолы» в Жетысуской области обсудили рассмотрели нововведение. Заместитель руководителя Департамента госдоходов по области Жетысу Бахтияр Бейсебаев пояснил, что система вводится по решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2025 года, передает Курсив.

«Перевозчики, участники внешнеэкономической деятельности и государственные органы получают возможность отслеживать движение товаров в режиме, приближенном к реальному времени, а также дополнительную защиту грузов от несанкционированного вмешательства», — пояснил он.

Руководитель таможенного поста «Нур жолы» Мурат Ерденбеков рассказал, что пост уже прошел пилотный проект в 2025 году. Более 1 075 пломб повесили на 544 машины, все процессы отработаны и не замедляют прохождение контроля.

Внедрение идет поэтапно: с февраля 2026 года начинается первый этап, через 180 дней перечень отслеживаемых товаров расширят. Перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности советуют заранее подключаться к системе «Транзит» и готовиться к новым правилам.

