В AMANAT предложили создать цифрового комиссара

Состоялось расширенное заседание республиканского партийного совета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта.

Ключевой темой стала реализация приоритетов Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также практические шаги по цифровой модернизации страны и повышению цифровой грамотности граждан. В ходе обсуждения IT-сообщество поддержало идею партийцев о создании в каждом районе страны своего IT-хаба. Участники встречи подчеркнули, что президентом в Послании и на V заседании Национального курултая поставлены амбициозные задачи по внедрению инновационных цифровых решений и ИИ во всех сферах.

В своем выступлении спикер мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов, отметил, что партия активно участвует в реализации курса президента и сегодня наша страна уже достигла высоких показателей по цифровизации — согласно индексу ООН, Казахстан занимает 24-е место по развитию электронного правительства.

«Цифровизация и искусственный интеллект — это не просто отраслевая повестка, а масштабное и динамичное направление, определяющее развитие всей страны. Глава государства лично выступает инициатором фундаментальных преобразований в этой сфере и держит этот вопрос на особом контроле. Новые цифровые технологии и искусственный интеллект должны работать на благо нашего народа и будущего страны. Каждый гражданин, каждая семья, все общество должны ощущать их реальную пользу. Партия AMANAT должна находиться в авангарде этой работы», — сказал он.

Спикер мажилиса рассказал, что партией AMANAT успешно реализуется ряд инициатив, направленных на формирование новой цифровой культуры. Так, проект «Цифрлық қоғам» охватил все регионы страны и ориентирован на повышение цифровой грамотности, а также обучение граждан безопасному и осознанному использованию цифровых технологий. В рамках проекта особый акцент делается на социально уязвимые категории населения — пенсионеров, многодетных матерей, безработных, людей с особыми потребностями.

За счет внедрения единой цифровой системы обработки обращений и использования чат-ботов для консультаций граждан новый импульс развития получил проект «Қарызсыз қоғам». Только за прошлый год по его линии прошли обучение и получили юридическую поддержку более 800 тысяч человек.

Кроме того, депутаты фракции партии AMANAT инициировали разработку Цифрового кодекса и Закона «Об искусственном интеллекте». Эти документы позволили Казахстану сформировать современную правовую основу для развития ИИ, платформенной экономики и работы с большими данными.

В ходе обсуждения участники заседания подчеркнули, что партия AMANAT должна консолидировать усилия государства, общества, экспертов и бизнеса по внедрению цифровых технологий и ИИ. Для этого было предложено создать при партии позицию цифрового комиссара. На эту должность была выдвинута депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Такая общественная должность станет механизмом защиты прав граждан в цифровой среде, он всегда будет стоять на стороне человека в новой цифровой реальности. Цифровой комиссар будет координировать работу по поддержке талантливой молодежи в сфере IТ во всех регионах страны, усилит контроль за внедрением интернета в отдаленных селах.

В свою очередь заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил высокие темпы цифровой трансформации в государственном и финансовом секторах. Он подчеркнул, что для повышения цифровой грамотности среди широких слоев населения Министерство искусственного интеллекта и Astana Hub готовы поддержать партию по проведению обучающих курсов по всей стране.

В ходе заседания прозвучал ряд содержательных предложений. Так, международный IT-эксперт Андрей Биклемишев обратил внимание на критическую зависимость цифровизации от качества данных и кадров, отметив, что на местах до сих пор сохраняется ручной ввод информации и дефицит специалистов. Председатель IT-Ассоциации Казахстана Айымгуль Абилова подчеркнула необходимость расширения механизмов государственно-частного партнерства и декриминализации экономических споров в отрасли для улучшения инвестиционного климата. Руководитель Управления информатизации Костанайской области Азамат Кашиев высказал мнение, что крупные изменения в городах должны предварительно моделироваться в цифровой среде и вписываться в единую цифровую архитектуру региона. При этом концепция смарт-городов и смарт-регионов должна учитывать специфику каждой территории и опираться на библиотеку типовых, адаптируемых цифровых решений.

По итогам встречи состоялось вручение благодарственных писем членам партии, партнерам и экспертам за вклад в развитие цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

