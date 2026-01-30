В РК завершено создание национальной цифровой финансовой инфраструктуры

Нацбанк озвучил итоги 2025 года и планы на 2026 год.

Национальный Банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка подвел итоги реализации Стратегии цифровой трансформации на финансовом рынке за 2025 год, а также обозначил ключевые приоритеты на 2026 год.

Отмечается, что по итогам 2025 года Стратегия цифровой трансформации регуляторов на финансовом рынке реализована в полном объеме. В качестве инфраструктурной основы завершено формирование Национальной цифровой финансовой инфраструктуры. В 2025 году законодательно закреплены правовая основа, принципы взаимодействия с банками, а также ключевые компоненты Национальной цифровой финансовой инфраструктуры: национальные платежные системы, сервис биометрической идентификации, национальный антифрод-центр, платформа цифрового тенге.

Национальные платежные системы за 2025 год обработали более 1,5 квадриллиона тенге, что составляет около 90% всего безналичного оборота в стране. Запущена система мобильных платежей для проведения межбанковских QR-платежей и переводов: к системе подключено десять банков второго уровня, оставшиеся банки подключатся до конца первого полугодия 2026 года.

Сервис биометрической идентификации обработал более 50 млн запросов, обеспечивая безопасное получение финансовых услуг. Национальным антифрод-центром зарегистрировано более 100 тыс. мошеннических инцидентов, заблокировано денег на сумму порядка 3 млрд тенге.

По поручению Главы государства расширяется использование цифрового тенге для прозрачного государственного расходования. Более 100 проектов в сферах госзакупок, субсидий и финансирования из Национального фонда переведено на механизм контроля целевого расходования средств. Объем эмиссии цифрового тенге превысил 330 млрд тенге. В апреле 2026 года будет утвержден Комплексный план поэтапного перевода государственных расходов для контроля целевого использования на базе цифрового тенге.

В рамках работы по новому закону о банках сформирована комплексная правовая база для оборота цифровых активов. Создан регулируемый контур для криптовалют, заложены четкие правовые основы для выпуска стейблкоинов и токенизации активов, развернута необходимая технологическая инфраструктура на базе KASE и Центрального депозитария ценных бумаг.

В регуляторной песочнице Национального Банка реализуется 22 проекта, включая стейблкоины, токенизацию реальных активов, криптофиатные расчеты, криптообменники, криптобиржи и платформы по выпуску цифровых активов. После вступления в силу нормативно-правовых актов в сфере цифровых активов во втором квартале 2026 года начнется их масштабирование и перевод в общеустановленный режим работы.

Существенно модернизирован технологический ландшафт самого Национального Банка, обеспечено резервирование сервисов на транзитный период до создания собственных центров обработки данных, а также обновлен интеграционный контур и автоматизирован ряд операционных процессов. Введена в эксплуатацию Фабрика данных, ускорившая подготовку аналитики до 80% и развернут собственный GPU-кластер для внедрения ИИ-агентов (технологических решений на базе ИИ).

Отдельным приоритетом Национального Банка в 2026 году станет развитие платформы ИИ-агентов AISANA, интегрированная с Фабрикой данных и массивами неструктурированных данных (на базе RAG-подходов). На этой платформе будут разрабатываться ИИ-агенты для применения во внутренних процессах Нацбанка.

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка представлена Единая надзорная платформа FinAI, объединяющая реализованные Агентством suptech-решения. Платформа FinAI охватывает весь надзорный цикл, от лицензирования финансовой организации до ее ликвидации, и объединяет системы всех секторов финансового рынка. На сегодняшний день FinAI включает более 20 надзорных инструментов и более 10 ИИ-сервисов, формируя «цифровую память надзора» и обеспечивая целостное и сопоставимое понимание рисков. Дополнительно продемонстрированы цифровые инициативы Агентства — система «Фабрика обращений», предназначенная для обработки обращений граждан, а также система QAINAR, направленная на формирование коллективного иммунитета финансового рынка к киберугрозам.

Указанные направления, а также практические проекты по цифровизации финансового рынка будут закреплены в общенациональной стратегии Digital Qazaqstan.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.