В Казахстане создадут платформу психологической диагностики и сопровождения детей

В рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы в стране будет создана единая цифровая платформа психологической диагностики и сопровождения, направленная на раннее выявление рисков, повышение доступности психологической помощи и усиление роли педагогов-психологов в системе защиты детства.

Новая платформа позволит системно выявлять психологические и поведенческие риски, отслеживать динамику состояния ребенка, а также обеспечивать непрерывное и адресное сопровождение детей, нуждающихся в поддержке. Цифровизация процессов позволит выстроить единый маршрут помощи ребенку, исключить дублирование функций между ведомствами и снизить профессиональную нагрузку на специалистов.

В целом Концепция «Дети Казахстана» предусматривает комплексное усиление института педагогов-психологов и системы психологической безопасности детей.

В частности, планируется:

— введение часа педагога-психолога в организациях образования для развития социально-эмоциональных навыков детей;

— открытие кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия;

— пересмотр единых профессиональных стандартов и квалификационных требований для педагогов-психологов по всей стране;

— обязательное повышение квалификации специалистов с учетом современных вызовов, включая работу с кризисными состояниями и цифровыми рисками;

— развитие института кейс-менеджмента, при котором педагог-психолог становится ключевым участником комплексного сопровождения ребенка и семьи;

— обязательное участие психологов в межведомственном реагировании, включая сопровождение пострадавших детей и свидетелей насилия, в том числе в рамках уголовного процесса.

Реализация этих мер позволит перейти от точечного реагирования к системной профилактике, повысить статус и профессиональную устойчивость педагогов-психологов, а также обеспечить каждому ребёнку своевременную, профессиональную и непрерывную психологическую помощь независимо от региона проживания.