Камеры с ИИ начали устанавливать в казахстанской армии

Уже установлено более 15 тыс. камер.

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков озвучил степень оснащенности воинских частей видеокамерами и сообщил о новшестве в этой сфере. Он заверил, что сейчас во всех частях внедряется система видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

«В настоящее время установлено более 15 тыс. камер, но дополнительно еще требуется, чтобы не было мертвых зон. Также в рамках пилотного проекта в некоторых частях устанавливаются видеокамеры с элементами ИИ, которые могут распознать нарушения различного рода и сообщить дежурным», — сказал Мустабеков.

Замминистра также заверил, что видео последних трагических случаев в армии были показаны родителям.

«По последним трагическим случаям: родители были на месте, мы им показали записи, ничего не скрыли», — добавил Мустабеков.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.