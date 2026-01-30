Минздрав переводит отчетность по вакцинации в электронный формат

На аппаратном совещании Министерства здравоохранения под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой рассмотрели вопросы поэтапного перехода системы иммунопрофилактики на электронный формат отчетности.

С января текущего года в стране реализован полный переход на электронную отчетность по вакцинации населения и движению вакцин в информационной системе «Модуль Вакцинация». Этот шаг является важным этапом цифровизации системы здравоохранения и направлен на повышение прозрачности, оперативности и сопоставимости данных.

В рамках анализа текущих данных отмечена необходимость дальнейшего повышения качества и полноты заполнения электронной отчетности, а также синхронизации цифровых и отчетных показателей.

По итогам совещания глава ведомства поручила:

— ускорить переход бумажной отчетности по вакцинации в электронный формат;

— обеспечить обучение медицинских работников работе с информационными системами;

— обеспечить регулярный мониторинг качества данных на региональном уровне.

Переход на электронный формат позволит улучшить управляемость процессов и обеспечить принятие взвешенных решений в сфере иммунопрофилактики.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.