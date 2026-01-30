Обсуждаются возможные ограничения доступа детей к соцсетям

Создана рабочая группа, которая дорабатывает предложения и готовит их к общественному обсуждению с участием родителей, педагогов и представителей медиа-сообщества.

В Казахстане обсуждают предложение о введении ограничений на доступ детей и подростков к социальным сетям и другим онлайн-платформам. Инициатива находится на стадии проработки и еще не оформлена в окончательное решение. Министерство просвещения вместе с другими государственными органами изучает несколько возможных мер по защите несовершеннолетних в цифровой среде, передает Alfa.kz.

Для этого уже создана рабочая группа, которая дорабатывает предложения и готовит их к общественному обсуждению с участием родителей, педагогов и представителей медиа-сообщества.

Среди рассматриваемых мер — обязательная регистрация SIM-карт для детей, что позволит контролировать возрастной доступ к онлайн-сервисам, и мониторинг контента, просматриваемого детьми до 14 лет, для своевременного выявления и блокировки противоправных материалов. Также планируется усиление программ цифровой и медиаграмотности в школах, где ученикам объясняют, как безопасно использовать интернет и социальные сети.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что разговор о возможных возрастных ограничениях на доступ к соцсетям идет в контексте защиты детей от вредного и противоправного контента. Однако на данный момент окончательное решение еще не принято, и предложения будут обсуждаться с заинтересованными сторонами.

Ранее в декабре 2025 года Министерство культуры и информации подготовило проект закона, который предполагает запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на большинстве онлайн-платформ, при этом исключение сделано для мессенджеров. Позднее в ведомстве уточнили, что это ограничение будет распространяться именно на социальные сети.