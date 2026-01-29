Минфин завел карточку на каждого налогоплательщика в Казахстане

Налоговая сможет оценивать траты даже без деклараций.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил, что у налоговых органов сегодня есть цифровая карточка буквально на каждого казахстанца. В ней аккумулируются данные из разных государственных баз: о доходах и расходах, финансовых операциях, перемещениях, покупках и других экономических действиях человека. На основе этой информации государство планирует сопоставлять, сколько гражданин зарабатывает и сколько тратит, передает Digital Business.

Работу системы Ержан Биржанов показал лично: «Перемещения можно посмотреть: куда человек летал в последний раз, когда именно, с багажом или без, с кем летал — такую информацию тоже можно получить. Все эти данные есть. Доступна информация по ККМ, профессиональной деятельности, о том, где и когда человек работал. Есть полное досье: доходы, занятость, семейное положение. Также можно „проваливаться“ глубже по данным. Отдельные карточки открываются и на супругов, и на детей. То есть такие карточки есть на всех физических лиц».

Налоговая сможет оценивать траты даже без деклараций. Ранее об этом предупреждал эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев. Он четко указывал, что усиление цифрового контроля означает, что налоговые органы теперь умеют анализировать расходы граждан даже в тех случаях, когда человек не сдает декларацию. По словам эксперта, ключевой критерий для налоговой — соотношение официальных доходов и фактических расходов. Если человек живет в пределах задекларированных средств, вопросов к нему не возникнет.

