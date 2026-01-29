Следите за новостями

    Президент принял IT-предпринимателей Ерзата Дулата и Мурата Абдрахманова

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что основная задача — сделать Казахстан площадкой, где IT-компании могут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки.

    29 января 2026 15:00, Profit.kz
    В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым обсуждались вопросы системного внедрения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, а также развития IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии. Глава государства высоко оценил успех стартапа Higgsfield AI и подчеркнул важность появления в нашей стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ. Президент отметил, что основная задача — сделать Казахстан площадкой, где IT-компании могут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки, передает Kazpravda.kz.

    Ерзат Дулат рассказал, что команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал нашей молодежи. Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив.

    По словам Мурата Абдрахманова, сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств. В этих условиях перед Казахстаном открывается перспектива стать полноправным участником глобальной венчурной индустрии.

