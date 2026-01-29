Казахстан представил первый страновой отчет о развитии ИИ

Венчурные инвестиции в отрасль выросли в пять раз и превысили $73 млн.

В Казахстане сформировалась динамично развивающаяся экосистема стартапов в сфере искусственного интеллекта. В стране действует более 100 ИИ-стартапов, а объем венчурных инвестиций в проекты вырос более чем в пять раз за 2023–2025 годы — с порядка $14 млн до $73 млн. В результате к текущему моменту на ИИ приходится более половины всех венчурных инвестиций в Казахстане.

Такие данные представлены в отчете Kazakhstan AI Country Report — первом комплексным обзоре рынка ИИ страны, охватывающем государственную стратегию, цифровую и вычислительную инфраструктуру, человеческий капитал, стартапы, венчурные инвестиции и отраслевые кейсы внедрения технологии. Исследование подготовлено аналитическим агентством RISE Research при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и GITEX AI Central Asia & Caucasus. Отчет основан на более чем 30 глубинных интервью с практиками, анализе международных бенчмарков и бизнес-моделей свыше 100 казахстанских ИИ-стартапов, а также 10 практических кейсов внедрения технологий.

Согласно отчету, Казахстан вступает в новую фазу развития, переходя от цифровизации к масштабному внедрению искусственного интеллекта. Он рассматривается как ключевой фактор экономического роста и укрепления международной конкурентоспособности страны. По оценкам авторов исследования, внедрение ИИ может обеспечить ежегодный дополнительный прирост ВВП Казахстана на 0,5-2% в среднесрочной перспективе за счет роста производительности более чем половины рабочих мест.

«Казахстан реализует комплексную и институционально закрепленную ИИ-стратегию, включающую принятие специализированного Закона об искусственном интеллекте, создание Национальной AI-платформы, развитие суверенной вычислительной инфраструктуры, поддержку казахскоязычных LLM, запуск международного AI-центра Alem.ai, и масштабные программы развития человеческого капитала, которые привели к тому, что уже в 2025 году обучение в сфере ИИ прошли порядка 1 млн человек, а к 2030 году планируется охватить 5 млн граждан базовыми и продвинутыми ИИ-навыками», — говорит Дмитрий Мун, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

По оценке авторов отчета, большинство казахстанских ИИ-стартапов ориентированы на прикладные B2B-решения и работают как на внутреннем, так и на международных рынках. Наибольшая концентрация проектов наблюдается в сегментах Enterprise AI и бизнес-автоматизация, Индустрия 4.0, MarTech, EdTech и MedTech.

2025 год стал переломным для экосистемы: на рынке появился первый единорог (частная технологическая компания с оценкой свыше $1 млрд) — Higgsfield AI, а также были зафиксированы крупнейшие для Казахстана сделки на стадиях Bridge и Series A, подтвердившие способность ИИ-компаний, основанных казахстанскими предпринимателями, привлекать крупный международный капитал.

В исследовании отдельно проанализированы ключевые основы развития экосистемы искусственного интеллекта — вычислительная инфраструктура и человеческий капитал. Отчет отмечает, что вычислительные мощности перестают быть критическим ограничением для развития ИИ за счет запуска двух новых AI-кластеров (Alem.Cloud и AI-Farabium от АО «Казахтелеком») с совокупной мощностью около 3,6 экзафлопс. Всего по оценкам авторов, в стране уже эксплуатируется около 2 000 GPU уровня H100/H200.

По темпам внедрения данной технологии лидируют отрасли с высокой цифровой зрелостью и значительными массивами данных — финансовый сектор, телекоммуникации, электронные госуслуги (eGov), ритейл и IT, где ИИ широко применяется в клиентском сервисе, маркетинге и аналитике.

При этом государство делает стратегический акцент на внедрении ИИ в реальном секторе, а также в социально значимых отраслях с высоким экономическим и общественным эффектом — промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, энергетике, образовании и здравоохранении.

Отчет также выделяет сильные стороны и структурные ограничения рынка в сфере. К преимуществам отнесены системная государственная поддержка, инвестиции в суверенные вычисления и развитие навыков в этой области, высокая цифровая зрелость экономики и растущая стартап-экосистема. Дополнительным фактором является молодое и образованное население: 21% выпускников в 2025 году выбрали инженерные и ИКТ-специальности. В то же время дальнейшее масштабирование ИИ сдерживается дефицитом качественных отраслевых данных, неравномерным доступом к инфраструктуре и компетенциям между регионами, низкими объемами финансирования НИОКР, нехваткой опытных специалистов в данной области и ограниченным доступом к венчурному капиталу на поздних стадиях.

«Искусственный интеллект в Казахстане перестает быть точечным экспериментом и становится частью экономической архитектуры — от стартапов и внедрения решений на базе ИИ в корпоративные процессы до реализации государственной политики в этой сфере. Синхронное развитие стартапов, бизнеса и государства является ключевым признаком зрелости рынка», — отметила Асель Абдрахманова, управляющий партнер RISE Research.

Kazakhstan AI Country Report призван стать ориентиром для инвесторов, бизнеса и государства при выстраивании долгосрочной стратегии развития ИИ и интеграции страны в глобальную экономику в рамках стратегического курса Generative Nation.

