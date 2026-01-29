От «E-Қызмет» до Smart HR: как Казахстан внедряет ИИ в государственное управление

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазықбай провел встречу с участниками «Школы аналитики» при сенате парламента РК.

На встрече обсуждались ключевые направления трансформации государственного управления. В центре внимания оказались вопросы профессионализации государственного аппарата, цифровизации госслужбы, совершенствования HR-процессов, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в рамках гибридной модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, передает Liter.kz.

На мероприятии были представлены основные инициативы агентства по внедрению современных технологий в государственное управление. Особое внимание было уделено новой полностью автоматизированной модели отбора на государственную службу, разработанной на базе интегрированной информационной системы «E-Қызмет».

Кроме того, участникам были продемонстрированы интерактивные аналитические материалы для управления кадровым потенциалом, подчеркивающие важность анализа данных при принятии стратегических управленческих решений. Презентация «AI-лаборатории», направленной на внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу государственного управления, вызвала особый интерес у участников. В частности, были представлены возможности интеллектуальной платформы подбора персонала Smart HR.

В завершение встречи слушатели «Школы аналитики» поделились своими мыслями о дальнейшем развитии государственной службы, внедрении цифровых решений и практическом применении технологий искусственного интеллекта.