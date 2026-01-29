«Зеленые» электростанции появятся в трех областях Казахстана

Проекты направлены на борьбу с глобальным потеплением.

Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, совершенное 12 ноября 2024 года в городе Баку. В рамках документа страны объединяют усилия для борьбы с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области ВИЭ и устойчивого развития на территории РК, передает Liter.kz.

«Соглашением предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области», — говорится в сообщении.

Таким образом, будет создано более 100 постоянных и около 1 500 временных рабочих мест, привлечены инвестиции в размере более 2 млрд долларов, а также обеспечена дополнительная выработка свыше 5,7 млрд кВт/ч «зеленой» электроэнергии ежегодно.

Со стороны Казахстана со-инвестором выступает акционерное общество «Самрук-Энерго».

Реализация обеспечит выполнение индикативных показателей по доле ВИЭ (в том числе цели 15% к 2030 году) и станет существенным вкладом в достижение цели углеродной нейтральности Республики Казахстан, закрепленной национальными стратегическими документами.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.