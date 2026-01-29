ДУМК запустит виртуального ИИ-имама

Духовное управление мусульман Казахстана планирует запустить мобильное приложение Imam AI, работающее на основе искусственного интеллекта.

В муфтияте пояснили, что внедрение технологий искусственного интеллекта в религиозную сферу рассматривается как ответ на современные вызовы. Предполагается, что новое решение позволит оперативно и системно отвечать на вопросы верующих, а также снизить нагрузку на религиозных служителей, передает Курсив.

Согласно концепции проекта, мобильное приложение Imam AI будет предоставлять ответы на религиозные вопросы с опорой на проверенные и достоверные источники. В ДУМК уточнили, что сервис разрабатывается специально для этих целей и ориентирован на быстрый и удобный формат взаимодействия с пользователями.

«В соответствии с требованиями времени мы должны системно внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу. Это, прежде всего, позволит оперативно и надежно отвечать на религиозные вопросы населения, а также сократить нагрузку на служителей религии. В связи с этим необходимо разработать специальное мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта будет отвечать на религиозные вопросы», — заявил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы.