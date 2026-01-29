Следите за новостями

    Цифровой тенге с НДС-маркировкой внедрят в госзакупки

    Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.

    29 января 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Приказом министра финансов РК от 22 января 2026 года № 38 утверждены правила и сроки реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, передает Uchet.kz.

    Пилотный проект осуществляется со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно. Цель проекта — упростить администрирование НДС и повысить прозрачность расчетов при государственных закупках. Ожидается, что использование цифрового тенге позволит:

    — обеспечить прослеживаемость платежей между заказчиками и поставщиками;
    — снизить налоговые риски и ограничить применение фиктивных схем;
    — повысить полноту и своевременность поступлений НДС в бюджет.

    Участие в пилотном проекте является добровольным. В пилоте задействованы:

    — Комитет государственных доходов (КГД) и органы госдоходов;
    — Комитет государственного казначейства (КГК);
    — Национальный Банк РК;
    — Национальная платежная корпорация Нацбанка;
    — банки второго уровня (по желанию);
    — поставщики госзакупок;
    — разработчики учетных систем.

    Поставщики госзакупок, участвующие в пилоте:

    — открывают цифровой счет через банк второго уровня;
    — конвертируют полученные по договорам госзакупок деньги в цифровой тенге;
    — рассчитываются с контрагентами и уплачивают НДС в бюджет в цифровом тенге.

    При оплате товаров, работ и услуг в платежном документе указывается регистрационный номер ЭСФ. Система автоматически маркирует сумму НДС, ограничивая ее использование — такие средства можно направить только на уплату НДС в бюджет и на оплату НДС другому плательщику с привязкой к ЭСФ.

    Платежи проходят онлайн-проверку в системе цифрового тенге. Проверка занимает не более 10 минут. При успешной проверке платеж проводится, при отказе налогоплательщик получает уведомление с причиной и может повторно отправить платеж после исправлений.

    Уплаченный в цифровом тенге НДС зачисляется на цифровой счет КГД, затем переводится в КГК. После этого цифровой тенге погашается, а средства поступают на Единый казначейский счет.

