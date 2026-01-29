Цифровой тенге с НДС-маркировкой внедрят в госзакупки

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.

Приказом министра финансов РК от 22 января 2026 года № 38 утверждены правила и сроки реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, передает Uchet.kz.

Пилотный проект осуществляется со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно. Цель проекта — упростить администрирование НДС и повысить прозрачность расчетов при государственных закупках. Ожидается, что использование цифрового тенге позволит:

— обеспечить прослеживаемость платежей между заказчиками и поставщиками;

— снизить налоговые риски и ограничить применение фиктивных схем;

— повысить полноту и своевременность поступлений НДС в бюджет.

Участие в пилотном проекте является добровольным. В пилоте задействованы:

— Комитет государственных доходов (КГД) и органы госдоходов;

— Комитет государственного казначейства (КГК);

— Национальный Банк РК;

— Национальная платежная корпорация Нацбанка;

— банки второго уровня (по желанию);

— поставщики госзакупок;

— разработчики учетных систем.

Поставщики госзакупок, участвующие в пилоте:

— открывают цифровой счет через банк второго уровня;

— конвертируют полученные по договорам госзакупок деньги в цифровой тенге;

— рассчитываются с контрагентами и уплачивают НДС в бюджет в цифровом тенге.

При оплате товаров, работ и услуг в платежном документе указывается регистрационный номер ЭСФ. Система автоматически маркирует сумму НДС, ограничивая ее использование — такие средства можно направить только на уплату НДС в бюджет и на оплату НДС другому плательщику с привязкой к ЭСФ.

Платежи проходят онлайн-проверку в системе цифрового тенге. Проверка занимает не более 10 минут. При успешной проверке платеж проводится, при отказе налогоплательщик получает уведомление с причиной и может повторно отправить платеж после исправлений.

Уплаченный в цифровом тенге НДС зачисляется на цифровой счет КГД, затем переводится в КГК. После этого цифровой тенге погашается, а средства поступают на Единый казначейский счет.

