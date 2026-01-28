Казахстан расширяет международные партнерства по ИИ, GovTech и цифровой инфраструктуре

В рамках поездки на Всемирный экономический форум (WEF) Davos 2026 казахстанская делегация провела серию встреч с технологическими компаниями, международными организациями, финансовыми институтами и государственными партнерами.

Повестка охватила практические направления цифровой трансформации: ИИ и GovTech, суверенную вычислительную инфраструктуру и дата-центры, телеком и спутниковую связь, финтех, кибербезопасность, ИИ-образование и внедрение технологий в реальные сектора экономики, в том числе здравоохранение и промышленность.

Казахстанскую сторону на форуме представляли заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Асель Жанасова. На полях форума они также приняли участие в профильных дискуссиях о цифровом госуправлении, развитии искусственного интеллекта, инфраструктуре и защите данных.

В ходе выступлений на сессии «Frontiers of Digital Governance: From DPI to Next-Gen GovTech» c участием министров цифровизации ряда стран, Жаслан Мадиев представил подход Казахстана к переходу от разрозненных цифровых сервисов к системной модели цифрового государства, где DPI выступает базовым слоем интеграции данных, устойчивых процессов и доверия граждан. Вопросы системной реализации ИИ в стране и перспективы партнерства также стали предметом обсуждения в рамках круглого стола Google Roundtable on AI and Development с участием представителей Big Tech компаний и ведущих исследовательских институтов мира по ИИ. Казахстан представил подход, основанный на едином цифровом стеке и интеграции данных через Smart Data Ukimet, принципе «один раз» для граждан и бизнеса и использовании повторно применяемых AI-агентов в защищенной среде. Отдельно подчеркнуто развитие суверенной вычислительной базы, включая национальный суперкомпьютер Alem.Cloud, как основу для масштабирования ИИ в государстве, науке и бизнесе.

В первую очередь программа была сосредоточена на тематике искусственного интеллекта и цифровых технологий. Основной фокус встреч был направлен на ключевые элементы экосистемы ИИ, включая вычислительную и облачную инфраструктуру, развитие AI-моделей, прикладной уровень внедрения решений, а также формирование человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта.

На встрече с Крисом Лихейном, главным директором по глобальным вопросам OpenAI. Казахстанская сторона представила текущий прогресс страны в развитии ИИ и цифровых технологий. Отмечено, что Казахстан входит в число первых государств, присоединившихся к программе OpenAI Education for Countries, направленной на интеграцию ИИ в национальные образовательные системы. Дополнительно в рамках сессии «OpenAI — AI Benefits at Scale» обсуждались стратегии внедрения ИИ-технологий на страновом уровне для максимизации их социально-экономической отдачи. Стороны определили взаимовыгодные направления сотрудничества и договорились перейти к их практической реализации, в том числе по образовательным программам, а также по инфраструктурным инициативам в сфере вычислений и дата-центров, включая развитие проектов класса Data Centers Valley в Казахстане.

В ходе беседы с президентом и генеральным директором компании NVIDIA Дженсеном Хуангом Жаслан Мадиев отметил успешное развитие сотрудничества с компанией NVIDIA и вклад партнерства в запуск первого суперкомпьютера в Центральной Азии на территории Казахстана. В свою очередь Дженсен Хуанг высоко оценил темпы развития искусственного интеллекта в Казахстане и подтвердил заинтересованность компании в дальнейшем расширении взаимодействия.

Состоялась встреча с Мансуром Аль Мансури, Председателем G42 International и Томасом Прамотедамом, генеральным директором Presight. Стороны сверили текущие инициативы и определили дальнейшие направления сотрудничества: развитие умных городов, дата-центров и инфраструктурных проектов в Казахстане, где создание AI-хаба обозначено как один из приоритетов. Казахстанская сторона подчеркнула высокий потенциал страны для реализации AI-инициатив и размещения мощностей ЦОД, включая готовность предложить условия в рамках специальной (свободной) экономической зоны для инвесторов, а также инфраструктурные преимущества — в том числе снижение задержки передачи данных (latency) до порядка 85 мс с учетом строительства Транскаспийской ВОЛС.

В рамках переговоров с DeepLearning.AI с участием Эндрю Нга, соучредителя DeepLearning.AI и Coursera, профессора Стэнфордского университета, и Кирсти Тан, со-управляющего партнера AI Aspire и управляющего партнера DeepLearning.AI, казахстанская сторона обсудила развитие концепции AI Nation и масштабирование ИИ-обучения. Отдельно отмечен успешный опыт Казахстана по массовому онлайн-обучению на базе Coursera. По итогам встречи определены два практических направления, по которым может быть выстроена дальнейшая работа: национальная программа обучения ИИ (для руководителей государственного сектора, бизнеса и широких слоев населения) и развитие проекта AI University.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки данных на встрече с руководством Scale AI в рамках сессии «The Future of Generative AI». Стороны обсудили создание инфраструктуры данных для национальных ИИ-моделей и применение методов RLHF (обучение с подкреплением) для адаптации ИИ под нужды экономики Казахстана.

Отдельным направлением обсуждались отраслевые внедрения ИИ в отраслях экономики. С представителями Royal Philips во главе с Ян-Виллемом Шейгрондом, вице-президентом по глобальным вопросам взаимодействия с государственными органами, обсуждены направления сотрудничества в здравоохранении и цифровых технологиях. Стороны рассмотрели внедрение AI-решений для диагностики, лечения и управления пациентскими маршрутами, а также использование национальных ИТ-решений и цифровых платформ. Подтвержден взаимный интерес к развитию сотрудничества и определены дальнейшие шаги для развития партнерства.

В ходе встречи с соучредительницей и генеральным директором платформы Apolitical Робин Скотт обсуждены перспективы сотрудничества по развитию управленческих и экспертных компетенций в сфере AI governance. Apolitical является глобальной образовательной платформой и профессиональной сетью для государственных служащих и экспертов. По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность к запуску совместных программ по развитию практик управления ИИ, включая прикладные решения для управленческих команд цифровой трансформации. Отдельно отмечено, что Ж. Х. Мадиев включен в список Government AI 100, опубликованный платформой Apolitical, в который вошли 100 государственных служащих и руководителей, оказывающих значительное влияние на формирование и внедрение политики в сфере искусственного интеллекта в государственных институтах по всему миру.

На сессии «Building AI for the Long Term» с участием руководства OpenAI, The Information, CoreWeave и BlackRock были обсуждены вопросы долгосрочного развития вычислительных мощностей, тема создания ИИ‑систем и инвестиций в долгосрочного развития ИИ.

Далее прошла серия встреч по развитию финансовых сервисов и регулированию цифровых активов. На встрече с Мартином Гилбертом, председателем Совета директоров Revolut, обсудили возможности выхода компании на рынок Казахстана. В качестве первого шага стороны рассматривают подписание меморандума, после чего планируется переход к проработке регуляторных и организационных процедур.

В рамках диалога с директором по развитию бизнеса Tether Бенджамином Хаббелем стороны рассмотрели глобальные тренды в сфере цифровых активов и обменялись подходами к регулированию выпуска стейблкоинов, привязанных к национальным валютам, включая выстраивание регуляторного процесса для Казахстана. Дополнительно обсуждены инфраструктурные условия для развития цифровых проектов — Data Center Valley (доступная энергия, низкая задержка, транскаспийские волоконно-оптические линии, законодательная поддержка) и инициатива Alatau City, где предусматривается возможность проведения транзакций с использованием криптовалютных инструментов.

Следующая серия встреч касалась телекома, телеком инфраструктуры и суверенных решений в связи.

На встрече с Джоном Гедмарком, генеральным директором Astranis, обсуждены проекты Astranis Space и возможные форматы международного сотрудничества в сфере спутниковой связи. Отдельный акцент сделан на развитии защищенных сценариев применения и сохранении суверенного контура решений для государственных структур и критически важной инфраструктуры.

В рамках рабочей программы на полях форума также состоялись переговоры с главой GSMA — Вивеком Бадринатом, генеральным директором SAP — Кристианом Кляйном. Стороны обсудили ключевые тенденции телекоммуникационной отрасли, вопросы цифровой трансформации бизнеса и интеграции технологий, а также практические форматы сотрудничества между телеком-операторами и корпоративными клиентами. Отдельное внимание уделено влиянию решений SAP на развитие отраслей экономики и внедрение ERP- систем и внедрение цифровизации в инфраструктурных проектах.

Отдельный блок был посвящен кибербезопасности и защите критической инфраструктуры. С Dream Security (с сооснователем и президентом — Себастьян Курц, с сооснователем и генеральным директором — Шалев Хулио) были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере AI-кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры. Стороны договорились рассмотреть проведение совместного экспертного workshop с участием специалистов компании и профильных ведомств Республики Казахстан, а также обсудили возможность запуска R& D-взаимодействия в Казахстане по модели международных исследовательских инициатив Dream Security.

Отдельный блок программы был посвящен взаимодействию с международными организациями и представителями государственных органов в рамках международной цифровой повестки.

В рамках встречи с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ/ITU) Дорин Богдан-Мартин казахстанская сторона обсудила приоритеты организации и дальнейшее взаимодействие по международной цифровой повестке. Казахстан подтвердил заинтересованность в продолжении активного участия в организации и реализации конкретных инициатив. Также рассмотрены инициативы по развитию регионального офиса по ИИ и кибербезопасности, а также участие Казахстана в инициативе МСЭ AI for Good Summit, ключевая миссия которой заключается в выявлении и продвижении инновационных применений искусственного интеллекта для решения глобальных вызовов.

В рамках встречи с управляющим Всемирного экономического форума (WEF) Маруном Каирузом обсуждены возможные направления сотрудничества с WEF. Особое внимание было уделено глобальному уровню мероприятий, проводимых в Казахстане, а также перспективам взаимодействия в рамках инициатив AI и Digital Bridge.

На полях форума также состоялась встреча с Министром связи и информационных технологий Государства Катар Мохаммедом бин Али бин Мохаммедом Аль Маннай, где обсуждены направления двустороннего сотрудничества в цифровой сфере, обмен практиками цифровой трансформации, а также тренды в ИИ и роль энергетики в развитии ИИ-инфраструктуры.

С Tony Blair Institute for Global Change обсуждены условия развития дата-центров и цифровой инфраструктуры, включая Data Center Valley, подходы к data embassy и направления smart cities с продолжением проработки на уровне команд.

Параллельно прошла отдельная серия встреч Асель Жанасовой по инфраструктуре, финансированию и логистике (Middle Corridor). Заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан Асель Жанасова в рамках работы форума провела отдельную серию встреч с представителями ведущих международных корпораций и финансовых институтов. Переговоры были сосредоточены на развитии транспортно-логистической инфраструктуры, привлечении международного финансирования и расширении транзитного сотрудничества, включая Middle Corridor.

С вице-президентом FedEx по развитию региональных хабов Джиной Ф. Адамс обсуждены перспективы формирования регионального логистического хаба в Казахстане и усиление роли страны в глобальных цепочках поставок, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

С руководителем глобального направления Public Sector Banking Стефани фон Фрайдебург рассмотрены возможности финансирования новых проектов, включая модернизацию портовой инфраструктуры, железнодорожных сетей и логистических узлов.

С президентом Европейского инвестиционного банка (EIB) Надией Кальвиньо обсудили перспективы предоставления льготного финансирования на строительство и модернизацию автомобильных дорог и реализацию крупных инфраструктурных проектов в логике развития Middle Corridor.

С основателем и CEO ClassDojo Сэмом Чаудхари рассмотрена возможность запуска пилотных проектов в системе дошкольного образования Казахстана с последующим масштабированием.

На переговорах с президентом по глобальным вопросам и сопредседателем Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном стороны сверили статус текущего взаимодействия и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства.

С представителями офиса Президента Латвийской Республики обсуждены вопросы упрощения процедур оформления разрешительных документов на въезд для водителей из Казахстана и практические аспекты развития транзитного сотрудничества.

По итогам участия во Всемирном экономическом форуме 2026 года в Давосе казахстанская делегация продемонстрировала активное развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифровой трансформации, GovTech, инфраструктуры и кибербезопасности, а также в области финансирования и транспортно-логистических проектов. В ходе форума Казахстан укрепил взаимодействие с ведущими технологическими компаниями, международными организациями и финансовыми институтами, представил собственные подходы к развитию AI-экосистемы и цифрового государства, подтвердил готовность к внедрению инновационных решений и масштабированию проектов в образовании, здравоохранении, промышленности и критически важной инфраструктуре, а также обозначил страну как стратегического партнера для инвестиций и международных инициатив в области цифровой экономики и устойчивой инфраструктуры.

