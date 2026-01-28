Реализуется масштабный проект по цифровизации геологических данных с применением ИИ

Он финансируется из средств недропользователей в рамках научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана на тему «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» отметил важность ускорения процесса оцифровки и систематизации всей геологической информации, прежде всего — путем внедрения искусственного интеллекта. В связи с этим в настоящее время в стране ведется полномасштабная работа по внедрению технологий ИИ для хранения, систематизации и эффективного использования геологических данных. Для этого АО «Национальная геологическая служба» реализует проект по созданию информационной системы (Big Data) с применением искусственного интеллекта.

Проект финансируется из средств недропользователей в рамках научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ. Согласно Кодексу РК «О недрах и недропользовании», 1% от затрат на добычу полезных ископаемых направляется на поддержку и развитие науки и технологий.

Основной целью оцифровки (сканирование) является перевод исторической геологической информации (около 5 млн единиц), сформированной в 1950-1990-х годах во всех геологических фондах РК, в машиночитаемый формат на основе технологий ИИ. Это обеспечит централизованный доступ к структурированной достоверной и полной геологической информации страны в целом, что является ключевым фактором для принятия инвестиционных решений в сфере недропользования.

Вместе с тем, на сегодняшний день уже оцифровано (отсканировано) 97,5% от общего объема первичной геологической информации. Это почти 4,7 млн отдельных объектов хранения данных о недрах, в том числе 4 289 571 лист бумажных материалов, 250 000 листов графических приложений, 96 020 магнитных лент и 62 245 картриджей.

Полностью завершить процесс оцифровки и систематизации всей геологической информации в Казахстане планируется до конца 2026 года. Ожидается, что по итогам реализации проекта будут полностью достигнуты следующие направления: перевод текстовых, табличных и графических данных в машиночитаемый формат, создание структурированной базы данных на основе полноценной геоинформационной системы с возможностью фильтрации пространственных данных, обучение специалистов применению искусственного интеллекта и data science, внедрение интерактивной карты, аналитических инструментов и интеллектуального чат-бота.

