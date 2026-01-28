Lenovo представила ряд новейших решений для инфраструктуры ИИ

Производимое Lenovo оборудование и сервисы для ИИ лежат в основе Lenovo Hybrid AI Factory — модульной платформы для создания и эксплуатации масштабируемых решений в области ИИ.

По данным Futurum, глобальный рынок инфраструктуры для вывода результатов ИИ вырастет с 5 млрд долларов в 2024 году до 48,8 млрд долларов к 2030 году, что представляет собой среднегодовой темп роста в 46,3% за шесть лет. Опираясь на этот тренд, Lenovo анонсировала линейку специализированных корпоративных серверов, решений и услуг для рабочих нагрузок вывода ИИ. Компания рассматривает инференс как следующий стратегический этап развития ИИ-инфраструктуры.

Представленное портфолио включает:

— ThinkSystem SR675i: мощный сервер для выполнения задач ИИ, созданный для запуска полноценных моделей LLM в любом месте с высокой масштабируемостью, для самых больших рабочих нагрузок и ускоренного моделирования.

— ThinkSystem SR650i: решение для ускоренной обработки данных ИИ благодаря высокопроизводительным вычислениям на графических процессорах, обеспечивающий масштабируемость и простоту развертывания в уже существующих ЦОДах.

— ThinkEdge SE455i: сверхкомпактный инверенс-сервер с ультранизкой задержкой и высокой надежностью работы даже в диапазоне высоких температур.

Производимое Lenovo оборудование и сервисы для ИИ лежат в основе Lenovo Hybrid AI Factory — модульной платформы для создания и эксплуатации масштабируемых решений в области ИИ. AI Factory охватывает инфраструктуру, ПО и услуги, данные и управление. Сервисы Lenovo Hybrid AI Factory Services предоставляют консультационные услуги, услуги по развертыванию, в том числе анонсированные компанией в январе этого года — по управлению средами вывода данных. Что позволит организациям быстрее выводить ИИ-решения на рынок, снизить риски их развертывания и оптимизировать производительность в соответствии с потребностями их бизнеса.

Вместе с NVIDIA Lenovo представила Lenovo AI Cloud Gigafactory — программу для поставщиков облачных услуг в области ИИ, благодаря которой они могут одними из первых использовать возможности высокопроизводительной архитектуры NVIDIA Blackwell Ultra для удовлетворения растущего спроса на развертывание суверенных, безопасных и специализированных сценариев использования ИИ с помощью индивидуальных кластерных решений, охватывающих ускоренные вычисления, хранение данных и сетевые возможности. Программа обеспечивает быстрый выход на рынок самой передовой инфраструктуры ускоренных вычислений NVIDIA, например, NVIDIA GB300 NVL72 от Lenovo с полностью жидкостным охлаждением и стоечной архитектурой, которая объединяет 72 графических процессора NVIDIA Blackwell Ultra и 36 процессоров NVIDIA Grace. Программа, также, будет поддерживать недавно анонсированную флагманскую систему NVIDIA Vera Rubin NVL72 для обучения и вывода данных в области ИИ.