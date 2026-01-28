Минздрав масштабирует применение ИИ-сервисов для диагностики инсульта и онкозаболеваний

В Казахстане сформирован перечень приоритетных ИИ-проектов в здравоохранении.

Они направлены на раннюю диагностику социально значимых заболеваний и поддержку медицинских работников. В числе ключевых направлений — ранняя диагностика инсульта, рака легких и молочной железы, а также анализ стоматологических снимков с применением искусственного интеллекта. Эти решения уже внедряются и масштабируются в практическом здравоохранении.

Сегодня отечественные медицинские специалисты активно применяют различные ИИ-сервисы. Так, система Cerebra используется в 9 инсультных центрах II и III категорий в 5 регионах, решение WDsoft — в 190 медицинских организациях в 10 регионах, платформа AIDENTIS внедрена в 65 стоматологических клиниках и 3 медицинских вузах. ИИ-ассистент медицинского работника ALIMA применяется более чем в 700 поликлиниках по всей стране.

Республиканским центром электронного здравоохранения прорабатываются ИИ-агенты для автоматизированного мониторинга оказанных медицинских услуг, поддержки принятия клинических решений, выявления отклонений в лабораторных анализах с уведомлением врача и пациента, а также предоставления актуальной информации о медицинских организациях и специалистах по запросу.

Реализация проектов осуществляется с использованием выделенных вычислительных ресурсов МИИЦР, включая 8 графических процессоров, а также через предоставление доступа к API-интерфейсам.

В перспективе планируется внедрение ИИ-инструментов для проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, реализации проектов по раннему выявлению хронической сердечной недостаточности на базе решений SmartЭКГ.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.